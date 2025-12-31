Trapani, social housing da 8 milioni:al via i lavori tra ex De Rosa, via Carreca e Chiazza

31/12/2025 08:18:00

Parte il Programma integrato di recupero e riqualificazione urbana del Comune di Trapani, con un intervento di social housing da circa 8 milioni di euro che coinvolge l’ex scuola Eugenio De Rosa alla litoranea nord, alcuni immobili comunali di via Carreca e la riqualificazione della Chiazza, l’ex piazza del Mercato del Pesce dedicata a Mauro Rostagno – Trapanese per scelta.

Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale di Trapani, che nella seduta del 30 dicembre 2025, presieduta dall’avvocato Alberto Mazzeo, ha approvato la modifica della convenzione tra Comune e promotore, già esitata nel settembre 2022. Una rimodulazione resa necessaria dopo l’approvazione del progetto esecutivo nel giugno 2025, per consentire l’avvio operativo dell’intervento.

Il sindaco Giacomo Tranchida parla di un passaggio atteso e concreto: «Non è un annuncio, ma un atto amministrativo che mette finalmente a terra un’idea di città fondata sul recupero dell’esistente, sul diritto alla casa e sulla riqualificazione di luoghi simbolo».

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino: «Parliamo di social housing vero, a canone sostenibile e a consumo di suolo zero. Recuperiamo edifici abbandonati da anni e li restituiamo alla città, inserendo l’intervento in un quartiere come Cappuccinelli già interessato da importanti progetti di rigenerazione».

Le risorse e il cronoprogramma

Il Comune ha ottenuto a fine 2025 il decreto di finanziamento per 3 milioni di euro, con 1,8 milioni già incamerati. Nel 2026 arriveranno altri 1,2 milioni, mentre il cofinanziamento comunale ammonta a 187 mila euro. Il promotore investirà oltre 4,8 milioni di euro.

La firma della convenzione è attesa entro la prima metà di gennaio 2026 e, subito dopo, dovranno partire i lavori.

Il dirigente dei Lavori pubblici, ingegnere Orazio Amenta, sottolinea l’aspetto tecnico e procedurale: «Il progetto esecutivo è pronto e la rimodulazione della convenzione era necessaria per passare dalla carta al cantiere. Seguiremo l’iter passo dopo passo per garantire tempi certi e funzionalità complessiva dell’intervento».

Trenta alloggi che tornano al Comune

Il progetto prevede la realizzazione di 30 unità abitative di diversa tipologia e superficie, tutte a canone sostenibile:

24 abitazioni nell’ex scuola Eugenio De Rosa ,

nell’ex scuola , 6 abitazioni in parte degli immobili di via Carreca.

Dopo 26 anni, le abitazioni rientreranno nella piena disponibilità del Comune, che ne incasserà direttamente i canoni. Sempre in via Carreca, il promotore realizzerà inoltre, con 893 mila euro, 8 unità abitative che saranno cedute dal Comune e immesse nel libero mercato.

La Chiazza, tra memoria e riuso

L’intervento sulla Chiazza punta alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’area, con un’operazione a basso impatto su un complesso di pregio storico, restituendo dignità a quello che un tempo era il cuore delle attività mercatali cittadine.

«È un progetto che tiene insieme casa, memoria e spazio pubblico», conclude Tranchida, «e che dimostra come la rigenerazione urbana possa essere anche un’azione sociale concreta».



