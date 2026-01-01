Al Parco Nazionale di Pantelleria 1,1 milioni di euro per scuolabus green e anti-incendio

01/01/2026 07:00:00

Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ottiene un importante finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell’ambito del programma nazionale “Parchi per il Clima” – annualità 2025, il Parco è stato ammesso a contributo per un importo complessivo di 1.179.516 euro, destinato a interventi strategici per la tutela ambientale, la prevenzione dei rischi e il miglioramento dei servizi sull’isola.

Le risorse serviranno a rafforzare la capacità del territorio di affrontare i cambiamenti climatici, migliorando al contempo la qualità della vita della comunità locale. Tra gli interventi finanziati spicca l’acquisto di tre mini-scuolabus ibridi, che consentiranno di rendere più sostenibile ed efficiente il trasporto scolastico sull’isola, riducendo le emissioni inquinanti.

Il programma prevede inoltre l’incremento delle piantagioni di specie forestali su terreni agricoli degradati, il potenziamento del serbatoio forestale del Parco con la realizzazione di un nuovo vivaio, e una serie di analisi sui suoli agricoli finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza, grazie all’installazione di un sistema di rilevamento ultra-precoce degli incendi, basato su una rete di sensori e termocamere intelligenti.

Azioni che, insieme a quelle già avviate dal Parco, contribuiranno alla riduzione delle emissioni climalteranti, al recupero ecologico dei suoli, all’assorbimento di CO₂ e alla tutela della biodiversità, elementi cruciali in un contesto insulare e mediterraneo particolarmente esposto agli effetti del cambiamento climatico.

Soddisfazione è stata espressa dal Commissario Straordinario del Parco, Italo Cucci, per il finanziamento arrivato a ridosso delle festività natalizie.



«Questo importante contributo – ha dichiarato – rappresenta un riconoscimento concreto del ruolo strategico del Parco Nazionale Isola di Pantelleria nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela del territorio. Gli interventi previsti avranno ricadute positive sia ambientali che sociali, rafforzando sicurezza, sostenibilità e qualità della vita sull’isola».

Con questo finanziamento, il Parco Nazionale di Pantelleria conferma il proprio impegno per politiche ambientali integrate, capaci di coniugare conservazione della natura, prevenzione dei rischi e sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei in materia di clima.



