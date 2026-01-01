Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/01/2026 10:25:00

Botti di Capodanno, ancora feriti in Sicilia. Due sono gravi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-01-2026/botti-di-capodanno-ancora-feriti-in-sicilia-due-sono-gravi-450.jpg

La notte di Capodanno lascia dietro di sé un bilancio di feriti gravi per l’uso di petardi e fuochi d’artificio, con alcuni casi che hanno richiesto il trasferimento d’urgenza negli ospedali di Palermo.

 

Il caso più serio si è verificato a Licata, dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito dalla deflagrazione di un petardo che gli ha provocato profonde lacerazioni e ustioni a entrambe le mani. Dopo le prime cure all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, i medici hanno disposto il trasferimento a Palermo per interventi specialistici, nel tentativo di salvare la funzionalità degli arti.

Situazione altrettanto grave a Villaseta, nell’Agrigentino. Un 25enne è stato colpito in pieno al volto dallo scoppio di un artifizio pirotecnico, riportando traumi devastanti. Ricoverato inizialmente al San Giovanni di Dio, è stato poi trasferito nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove resta sotto stretta osservazione.

 

A Messina si registrano quattro feriti, uno dei quali in condizioni più serie: un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico con l’amputazione di due dita e una prognosi di 30 giorni. Gli altri tre hanno riportato lesioni meno gravi. Nonostante l’ordinanza comunale che vietava i botti, i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per incendi, tra cui una catasta di legna in fiamme a Gravitelli e un’auto incendiata.

Nel complesso, però, la Sicilia risulta tra le regioni con il numero più basso di interventi legati ai festeggiamenti. Secondo i dati dei vigili del fuoco, nella notte di Capodanno in tutta Italia si sono registrati 770 interventi, in calo rispetto agli 882 dello scorso anno. L’Isola si ferma a 16 interventi, un dato nettamente inferiore rispetto a regioni come Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Un bilancio che mostra un calo generale degli episodi critici, ma che non cancella la gravità dei singoli casi. Anche pochi botti, se maneggiati senza prudenza o in violazione delle regole, possono trasformare una notte di festa in una corsa contro il tempo tra pronto soccorso e sale operatorie.



Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...

Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...