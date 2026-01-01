Sezioni
Cronaca
01/01/2026 12:50:00

Controlli dei Carabinieri nel Trapanese durante le feste: il bilancio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-01-2026/controlli-dei-carabinieri-nel-trapanese-durante-le-feste-il-bilancio-450.jpg

Rafforzati i controlli sul territorio provinciale durante le festività natalizie. I Carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno messo in campo una serie di servizi straordinari di prevenzione e sicurezza, affiancando l’ordinaria attività di pattugliamento soprattutto nelle aree a maggiore afflusso di persone.

 

I controlli, disposti nell’ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si sono concentrati nel periodo centrale delle festività, dal 24 dicembre fino a oggi, e hanno coinvolto tutte le Compagnie dell’Arma presenti sul territorio.

 

Complessivamente sono state impiegate 364 pattuglie, che hanno consentito di identificare circa 1.700 persone, effettuare cinque perquisizioni, denunciare una ventina di soggetti e arrestarne tre. Nel corso delle attività sono stati inoltre sequestrati cinque veicoli ed elevate 30 contravvenzioni al Codice della strada.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale, l’intensificazione dei controlli ha contribuito a garantire lo svolgimento delle festività senza episodi di particolare gravità su tutto il territorio trapanese, compresa la notte di Capodanno.

I servizi di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere elevati i livelli di sicurezza e assicurare ai cittadini un clima di serenità durante il periodo festivo.



