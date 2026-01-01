Perde tre dita per un petardo: dimesso dall’ospedale torna in strada e si ferisce di nuovo

01/01/2026 16:21:00

Un Capodanno segnato dalla follia e dall’incoscienza. Un giovane romano di 24 anni ha perso tre dita di una mano a causa dell’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno a Napoli. Ma la vicenda non si è fermata lì.

Dopo il primo grave incidente il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini, dove i medici lo hanno curato per le gravissime lesioni riportate alla mano e successivamente dimesso. Una scelta che si rivelerà drammatica.

Una volta tornato in strada, infatti, il 24enne avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico. Questa volta l’esplosione lo ha colpito al volto, provocandogli una nuova ferita, all’altezza di un occhio. È stato così necessario un secondo intervento dei sanitari, che hanno

nuovamente prestato soccorso al giovane nel corso della stessa notte.

L’episodio riaccende l’allarme sui rischi legati all’uso improprio dei botti di Capodanno e sull’incoscienza che, ogni anno, provoca feriti gravi e mutilazioni. Una notte di festa che, per il ragazzo, si è trasformata in un incubo con conseguenze permanenti.



