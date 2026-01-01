Si chiama Zoe, è la prima nata in Sicilia nel 2026

01/01/2026 10:30:00

Si chiama Zoe ed è la prima nata del 2026 a Catania. La piccola è venuta alla luce un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, aprendo simbolicamente il nuovo anno con una nascita carica di speranza.

Zoe è nata all’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal professor Ettore, dove mamma e neonata sono state assistite con professionalità dall’équipe medica e infermieristica. La bambina pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute.

La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, mentre il papà, Stefano, 30 anni, ha condiviso l’emozione di un momento indimenticabile, accolto con gioia e commozione da tutta la famiglia.

Il primo vagito dell’anno nuovo, arrivato appena dopo la mezzanotte, segna l’inizio del 2026 a Catania con un messaggio di vita e di futuro, regalando alla città il sorriso di una nuova nascita.



