Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/01/2026 14:20:00

"Super influenza", la Sicilia tra le più colpite. Ma il picco deve ancora arrivare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-01-2026/super-influenza-la-sicilia-tra-le-piu-colpite-ma-il-picco-deve-ancora-arrivare-450.jpg

Quasi un milione di nuovi casi in una sola settimana e un picco che deve ancora arrivare. L’influenza stagionale e gli altri virus respiratori stanno entrando nel vivo e la Sicilia è tra le regioni più colpite d’Italia, con dati superiori alla media nazionale. A certificarlo è l’ultimo report RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, che fotografa una diffusione in rapido aumento.

 

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre in Italia si sono registrati circa 950 mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza salita a 17,1 casi ogni mille assistiti. Dall’inizio della stagione i contagi complessivi hanno già superato quota 5,8 milioni. L’aumento riguarda tutte le fasce d’età, ma colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni, dove l’incidenza arriva a circa 50 casi ogni mille.

Sicilia tra le regioni più colpite

 

Nel periodo 8–14 dicembre, in Sicilia sono stati registrati 2.115 casi, con un’incidenza di 17,6 per mille, ben al di sopra della media nazionale. L’Isola risulta terza in Italia per diffusione, preceduta solo da Sardegna e Campania.

Una pressione che, spiega Salvatore Corrao, ordinario di Medicina interna all’Università di Palermo e direttore all’Ospedale Civico, è già evidente nei reparti:
«Aumentano gli accessi per febbre, tosse e astenia, ma soprattutto per lo scompenso di patologie croniche innescato dall’infezione. Nei reparti il problema non è solo l’influenza, ma l’impatto sui pazienti anziani e fragili».

Il report segnala anche un aumento di accessi ai pronto soccorso e ricoveri, con un peso crescente sulla rete dell’emergenza-urgenza, già in sofferenza. «Un’influenza in un paziente fragile – sottolinea Corrao – può innescare una cascata di instabilità che richiede cure più intensive».

 

La “super influenza”

A dominare la stagione è la variante K del virus A(H3N2), definita “super influenza” per l’elevata contagiosità. L’Iss precisa che non aumenta la gravità media, ma il numero di casi sì. «Più contagi – avverte Corrao – significa più pazienti fragili esposti e quindi più complicanze».

I sintomi restano quelli classici, ma il rischio maggiore riguarda anziani, bambini piccoli e soggetti con malattie croniche, per i quali l’influenza può trasformarsi in un problema serio.



Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...

Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...