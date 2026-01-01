Sezioni
Cronaca
01/01/2026 17:11:00

Uno studio dentistico abusivo nel soggiorno di casa. Denunciato in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-01-2026/uno-studio-dentistico-abusivo-nel-soggiorno-di-casa-denunciato-in-sicilia-450.jpg

Uno studio odontoiatrico abusivo all’interno di un’abitazione privata è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri a Cefalà Diana. I militari della Stazione di Villafrati, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 59 anni, odontotecnico già noto alle forze dell’ordine, accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

 

L’operazione è scattata dopo che i carabinieri avevano notato un continuo e sospetto via vai di persone nei pressi dell’abitazione. Un movimento anomalo che ha fatto ipotizzare la presenza di uno studio medico non autorizzato. Il sospetto è stato confermato durante l’ispezione.

 

All’interno dell’appartamento, il Nas ha accertato che l’uomo, privo di laurea in odontoiatria e in possesso soltanto di un diploma di maturità professionale, effettuava prestazioni odontoiatriche senza alcuna autorizzazione sanitaria e in totale assenza dei protocolli di igiene e sanificazione previsti dalla legge.

 

Al momento del controllo, quattro pazienti si trovavano nel soggiorno-cucina, trasformato in sala d’attesa. In un altro vano dell’abitazione, adibito a vero e proprio ambulatorio, l’odontotecnico stava operando su un’anziana paziente. La stanza era attrezzata con macchinari per la pulizia orale, una lampada fotopolimerizzante, strumenti chirurgici e altre apparecchiature, tutte prive di sigilli e di adeguati trattamenti di sterilizzazione.

 

L’intero studio improvvisato, insieme alle attrezzature, è stato sottoposto a sequestro. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.



