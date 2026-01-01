2026. L'anno di Gibellina Capitale dell'arte contemporanea: un'occasione da non sprecare

01/01/2026 06:00:00

Il 2026 sarà un anno chiave per la provincia di Trapani. Nei prossimi mesi si svilupperanno i grandi nodi che segneranno il territorio: l’avanzamento (e i ritardi) dei progetti del PNRR, il futuro dell’aeroporto di Trapani Birgi, le elezioni comunali a Marsala e le scelte politiche che ne deriveranno.

Dentro questo quadro, c’è un appuntamento che vale più di un titolo simbolico: Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Un riconoscimento che riguarda non solo la città, ma l’intera Valle del Belìce e, di riflesso, tutta la Sicilia occidentale. Per un territorio spesso dimenticato, è una vetrina rara. E anche una responsabilità.

Dal terremoto alla rifondazione: una storia unica in Italia

La storia di Gibellina è inseparabile dal Terremoto del Belice. Nel gennaio del 1968 il sisma distrusse il paese e sconvolse l’intera valle. Gibellina non venne ricostruita sul posto: la nuova città sorse a circa 18 chilometri di distanza. Una scelta che segnò una frattura profonda con il passato, ma che aprì anche a un esperimento senza precedenti.

A guidarlo fu Ludovico Corrao, sindaco visionario che immaginò una ricostruzione non solo materiale ma culturale. Corrao chiamò artisti e architetti da tutta Italia, non per decorare la città, ma per reinventarla. Risposero figure centrali dell’arte e dell’architettura del Novecento: Alberto Burri, Pietro Consagra, Carla Accardi, Renato Guttuso, Ludovico Quaroni, Mario Schifano, Mimmo Rotella, Franco Purini e molti altri.

Ne nacque un caso unico in Europa: una città-museo, con piazze, installazioni e architetture contemporanee integrate nello spazio urbano, un patrimonio artistico enorme rispetto alla popolazione residente.

Il Cretto e la memoria che diventa paesaggio

Il simbolo più potente di questa storia resta il Grande Cretto di Burri, realizzato sul sito della vecchia Gibellina distrutta. Una distesa di cemento bianco che copre le macerie seguendo il tracciato delle antiche strade. Camminarci dentro è attraversare una ferita ancora aperta: un monumento alla memoria che non rimuove il dolore, ma lo rende visibile e condiviso.

Accanto al Cretto, la nuova città ospita il Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, con oltre duemila opere, e una rete di installazioni urbane che rendono Gibellina un catalogo di architettura moderna a cielo aperto. Un capitale culturale che oggi viene riconosciuto a livello nazionale.

Il 2026 e il progetto “Portami il futuro”

Il titolo di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea viene assegnato per la prima volta in Italia, e non a caso a Gibellina. Il programma ufficiale si intitola “Portami il futuro” e partirà il 15 e 16 gennaio 2026, date che coincidono con l’anniversario del sisma. La direzione artistica è affidata ad Andrea Cusumano. L’obiettivo dichiarato è chiaro: non un anno celebrativo fine a sé stesso, ma un percorso che colleghi memoria, arte contemporanea e comunità.

Mostre, residenze, teatro e partecipazione: cosa succederà nel 2026

Il calendario del 2026 sarà articolato lungo tutto l’anno e costruito come un sistema diffuso di eventi. Sono previste mostre e installazioni in spazi simbolo come il Teatro di Consagra, il Fondazione Orestiadi, il Baglio di Stefano e il Cretto stesso. Il programma include video-installazioni e progetti site-specific di artisti italiani e internazionali, dialoghi tra grandi protagonisti dell’arte contemporanea, una grande mostra dedicata al Mediterraneo e focus su collezioni e artisti siciliani.

Un ruolo centrale sarà affidato alle residenze artistiche, pensate come processi di lavoro a stretto contatto con il territorio e la comunità. Le arti performative – teatro, danza, musica e cinema – attraverseranno la città e il Belìce, con il Festival delle Orestiadi come uno dei fulcri dell’estate. Importante anche il capitolo dedicato a educazione e partecipazione: laboratori, percorsi intergenerazionali e studenti coinvolti come guide e narratori del patrimonio. Accanto agli eventi, Gibellina ospiterà simposi, conferenze e giornate di studio in collaborazione con università e centri di ricerca, rafforzando il ruolo della città come luogo di riflessione sul rapporto tra arte, spazio pubblico e rigenerazione.

Una vetrina per il Belìce

La vera posta in gioco va oltre i confini comunali. Il 2026 può diventare una leva di rilancio per il Belìce, un territorio segnato da spopolamento e fragilità economiche, ma anche da una storia potente. Se gestita bene, la Capitale dell’Arte Contemporanea può portare turismo culturale, attenzione mediatica e nuove reti di collaborazione, restituendo centralità a un’area che per decenni è rimasta ai margini.

Un'occasione da non sprecare

Proprio perché l’occasione è enorme, serve che la macchina organizzativa funzioni. Il precedente di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, con ritardi e polemiche, è un monito ancora fresco. Gibellina ha una storia unica e un progetto ambizioso: il 2026 deve essere l’inizio di un percorso che lasci risultati anche dopo, non solo un titolo da archiviare a fine anno.



