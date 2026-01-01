Trapani, concerto di Capodanno solidale del Kiwanis il 4 gennaio

01/01/2026 12:00:00

La musica come gesto concreto di solidarietà. Il Kiwanis Club Trapani invita la cittadinanza a partecipare al Concerto di Capodanno in beneficenza in programma domenica 4 gennaio alle ore 18 alla chiesa del Collegio, nel cuore della città.

Un appuntamento che apre il nuovo anno nel segno dell’ascolto e dell’impegno sociale, unendo emozione e partecipazione. Protagonista della serata sarà la Banda Musicale “Città di Paceco”, diretta dal maestro Nicolò Genova, con un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L’ingresso è libero con offerta volontaria. Il ricavato sarà destinato a sostenere progetti in favore dei bambini, in linea con la missione del Kiwanis, da sempre attento ai più piccoli e alle fragilità.

Un invito semplice e diretto: esserci significa condividere, partecipare, donare. Il 4 gennaio Trapani è chiamata a iniziare l’anno lasciandosi guidare dalla musica e dal valore della solidarietà.



