Cultura

Sociale
01/01/2026 12:00:00

Trapani, concerto di Capodanno solidale del Kiwanis il 4 gennaio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/trapani-concerto-di-capodanno-solidale-del-kiwanis-il-4-gennaio-450.jpg

La musica come gesto concreto di solidarietà. Il Kiwanis Club Trapani invita la cittadinanza a partecipare al Concerto di Capodanno in beneficenza in programma domenica 4 gennaio alle ore 18 alla chiesa del Collegio, nel cuore della città.
Un appuntamento che apre il nuovo anno nel segno dell’ascolto e dell’impegno sociale, unendo emozione e partecipazione. Protagonista della serata sarà la Banda Musicale “Città di Paceco”, diretta dal maestro Nicolò Genova, con un repertorio pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.
L’ingresso è libero con offerta volontaria. Il ricavato sarà destinato a sostenere progetti in favore dei bambini, in linea con la missione del Kiwanis, da sempre attento ai più piccoli e alle fragilità.
Un invito semplice e diretto: esserci significa condividere, partecipare, donare. Il 4 gennaio Trapani è chiamata a iniziare l’anno lasciandosi guidare dalla musica e dal valore della solidarietà.



