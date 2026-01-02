Custonaci intitola un parco giochi a Giuseppe Montalto, agente ucciso dalla mafia

02/01/2026 08:16:00

Il prossimo 9 gennaio 2026 Custonaci inaugurerà un parco giochi dedicato a Giuseppe Montalto, agente scelto di Polizia Penitenziaria, medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto Vittima del Dovere, ucciso dalla mafia nel 1995. Un’intitolazione che punta a tenere viva la memoria di un servitore dello Stato caduto per la sua fedeltà alle istituzioni.

La decisione è stata assunta dalla Giunta guidata dal sindaco Fabrizio Fonte. Nella motivazione si legge che l’intitolazione è “doverosa perché rappresenta un fulgido esempio da ricordare per le generazioni future, di come un giovane uomo, servitore dello Stato, abbia sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia”.

Soddisfazione è stata espressa dalla UILPA Polizia Penitenziaria. Gioacchino Veneziano, dell’Esecutivo nazionale, sottolinea: “Per noi è un dovere ricordare i colleghi caduti, soprattutto quelli uccisi per mano mafiosa. Per questo abbiamo chiesto ai sindaci del

Trapanese di individuare spazi pubblici che ne custodissero la memoria”.



Veneziano ringrazia l’amministrazione comunale: “Ho trovato nel sindaco di Custonaci e nella sua Giunta un alleato tenace, che ha subito accolto la nostra richiesta. Il percorso si è concluso con il parere favorevole del Prefetto di Trapani”.



“È stato un lavoro di squadra tra Prefettura, Comune, UILPA e Amministrazione Penitenziaria – conclude – per far conoscere ai più giovani la storia di Giuseppe Montalto”.

Giuseppe Montalto fu assassinato il 23 dicembre 1995 a Palma, frazione Trapanese. Lavorava all’Ucciardone di Palermo ed era impegnato nella gestione di detenuti sottoposti al 41 bis. Venne ucciso mentre stava per salire in auto davanti casa dei suoceri, sotto gli occhi della moglie e della figlia di pochi mesi. Un delitto mafioso che colpì un uomo “semplice”, ma incrollabilmente fedele allo Stato.



