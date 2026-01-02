Primo sbarco del 2026 a Lampedusa: 30 persone soccorse in mare

02/01/2026 11:20:00

Primo sbarco del nuovo anno a Lampedusa. Questa mattina, 2 gennaio 2026, una motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso un gommone con a bordo 30 persone di nazionalità sudanese.

L’imbarcazione, lunga circa otto metri, è stata intercettata dalla motovedetta V1104 al largo dell’isola. I migranti, tutti uomini secondo le prime informazioni, hanno riferito ai militari di essere partiti dalla località libica di Sorman dopo aver pagato 950 euro a testa per la traversata verso l’Italia.

Dopo le operazioni di soccorso e identificazione, i 30 sudanesi sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento dello sbarco risultava vuoto. Le condizioni di salute dei migranti sono state giudicate complessivamente buone e non si è reso necessario alcun intervento sanitario urgente.

Lo sbarco segna l’avvio del 2026 sul fronte dei flussi migratori verso l’isola, da anni uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo centrale.



