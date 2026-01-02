Primo sbarco del 2026 a Lampedusa: 30 persone soccorse in mare

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Primo sbarco del nuovo anno a Lampedusa. Questa mattina, 2 gennaio 2026, una motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso un gommone con a bordo 30 persone di nazionalità sudanese.
L’imbarcazione, lunga circa otto metri, è stata intercettata dalla motovedetta V1104 al largo dell’isola. I migranti, tutti uomini secondo le prime informazioni, hanno riferito ai militari di essere partiti dalla località libica di Sorman dopo aver pagato 950 euro a testa per la traversata verso l’Italia.
Dopo le operazioni di soccorso e identificazione, i 30 sudanesi sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento dello sbarco risultava vuoto. Le condizioni di salute dei migranti sono state giudicate complessivamente buone e non si è reso necessario alcun intervento sanitario urgente.
Lo sbarco segna l’avvio del 2026 sul fronte dei flussi migratori verso l’isola, da anni uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo centrale.
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Due giornate intense di studio e confronto sul tema delle migrazioni forzate si sono svolte a Erice, nei locali della Biblioteca Civica “Vito Carvini”. L’iniziativa, dal titolo “Forzati a partire: diritti, politiche e futuri...
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
Primo sbarco del nuovo anno a Lampedusa. Questa mattina, 2 gennaio 2026, una motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso un gommone con a bordo 30 persone di nazionalità sudanese. L’imbarcazione, lunga circa otto metri,...
Un’orchestra sinfonica di 55 elementi, solisti lirici, danza storica in abiti d’epoca e un programma che attraversa Strauss, Rossini, Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone. Sono questi i numeri e i contenuti del...