Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Immigrazione
02/01/2026 11:20:00

Primo sbarco del 2026 a Lampedusa: 30 persone soccorse in mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767345851-0-primo-sbarco-del-2026-a-lampedusa-30-persone-soccorse-in-mare.png

Primo sbarco del nuovo anno a Lampedusa. Questa mattina, 2 gennaio 2026, una motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso un gommone con a bordo 30 persone di nazionalità sudanese.

 

L’imbarcazione, lunga circa otto metri, è stata intercettata dalla motovedetta V1104 al largo dell’isola. I migranti, tutti uomini secondo le prime informazioni, hanno riferito ai militari di essere partiti dalla località libica di Sorman dopo aver pagato 950 euro a testa per la traversata verso l’Italia.

 

Dopo le operazioni di soccorso e identificazione, i 30 sudanesi sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento dello sbarco risultava vuoto. Le condizioni di salute dei migranti sono state giudicate complessivamente buone e non si è reso necessario alcun intervento sanitario urgente.

 

Lo sbarco segna l’avvio del 2026 sul fronte dei flussi migratori verso l’isola, da anni uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo centrale.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...