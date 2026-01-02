Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la notte di San Silvestro

02/01/2026 13:30:00

Natale Mediterraneo prosegue fino all'Epifania tra concerti, presepi viventi e la Befana in Biblioteca



Il 2026 è arrivato a Trapani con il ritmo incalzante della dance e l'energia di una piazza gremita. Piazza Municipio ha ospitato nella notte di San Silvestro il debutto siciliano di Dreamland, il format party itinerante che sta conquistando l'Italia e che ha scelto la città come tappa nell'isola.



Un successo di pubblico che ha superato le aspettative: migliaia di persone, famiglie e giovani, per un viaggio musicale tra le sonorità degli anni 2000, reinterpretate in chiave contemporanea. In consolle DJ Alex Nocera, protagonista dei migliori club italiani, affiancato da DJ Vince, con la voce di Ninny Bornice. Scenografie immersive, atmosfere pop e suggestioni fantasy hanno accompagnato il pubblico fino al countdown di mezzanotte.



«Abbiamo scelto anche quest'anno di festeggiare tra la gente – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida, presente in piazza per il brindisi collettivo –. Non c'è modo migliore di accogliere il nuovo anno se non condividendo la gioia e il calore della nostra comunità. Trapani ha dimostrato ancora una volta di essere una città viva, che sa ritrovarsi e guardare avanti».

«La risposta del pubblico conferma la bontà della scelta – aggiunge l'assessore alla Cultura Rosalia d'Alì –. Abbiamo puntato su un format contemporaneo e la piazza ci ha dato ragione. Questo Capodanno racconta una città che investe sul valore dello stare insieme».



Gli ultimi appuntamenti di Natale Mediterraneo

La rassegna prosegue con un calendario che accompagnerà la città fino all'Epifania.

Si riparte

- Venerdì 2 gennaio, alle ore 21.00 nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti con "A Christmas Carol", concerto di brani natalizi eseguiti da coro polifonico.

- Sabato 3 gennaio, sempre alle 21.00, la Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico ospiterà "Canzoni a Matita", concerto inedito di Roberta Prestigiacomo.

- Da domenica 4 a martedì 6 gennaio torna l'appuntamento con il Presepe Vivente Medievale, giunto alla sua undicesima edizione. A Villa Pepoli prenderà vita un villaggio presepiale con cortei e teatrarte: sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30, martedì 6 gennaio con doppio turno dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

- Domenica 4 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, Villa Margherita ospiterà "Natale in Villa" con giochi, balli, palloncini e mascotte per i più piccoli.

- Lunedì 5 gennaio la Befana arriva in città. Alla Biblioteca Fardelliana, alle ore 17.00, Francesca Azzena proporrà storie e letture con la tecnica del Kamishibai, mentre alle 18.00 arriverà la Befana con animazione, giochi e tante caramelle.



Per tutta la durata della rassegna restano aperti a Villa Margherita i Mercatini di Natale, le giostrine e la pista di ghiaccio, mentre nelle sedi delle Maestranze prosegue fino al 6 gennaio il percorso "Dal Presepe ai Misteri".



Il Natale Mediterraneo si prepara a chiudere in bellezza con tre giornate di animazione itinerante nei quartieri e nelle frazioni del territorio. Dal 4 al 6 gennaio, dalle ore 15:00 alle 18:30, la magia delle feste raggiungerà le periferie della città con spettacoli, intrattenimento e momenti dedicati a tutta la famiglia.



Il cartellone "Natale Mediterraneo" è stato organizzato dall'Amministrazione comunale di Trapani con l'Ente Luglio Musicale Trapanese e il sostegno dell'Assessorato regionale al Turismo.



Main sponsor: Enel, ATM e Centromedia. Partner istituzionale la Biblioteca Fardelliana.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



