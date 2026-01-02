Sezioni
Se ne sono andati
02/01/2026 18:22:00

Marsala: addio a Salvatore Lamia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767375033-0-marsala-addio-a-salvatore-lamia.jpg

È venuto a mancare Salvatore Lamia, nato il 22 febbraio 1944 e deceduto il 2 gennaio 2026. I funerali si terranno domani, 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria Santissima Bambina

 

Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala. 


Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...