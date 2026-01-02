Marsala: addio a Salvatore Lamia
È venuto a mancare Salvatore Lamia, nato il 22 febbraio 1944 e deceduto il 2 gennaio 2026. I funerali si terranno domani, 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria Santissima Bambina.
Il servizio funebre è curato dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.
Marsala, addio a Peppuccio Prestigio
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, a Marsala, Peppuccio Prestigio.Ne danno il triste annuncio la moglie Giuseppina Tumbarello e i figli Flavio, Danilo e Bruno.I funerali si svolgeranno domani, 29 dicembre, alle ore 15:30...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...