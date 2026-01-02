Colomba Bianca Xmas Festival: domenica 4 gennaio "Michele Pantaleo Trijazz"
Continua a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival, la rassegna che accompagna il periodo delle festività fino a gennaio, unendo musica dal vivo, vino e gastronomia in un format ormai consolidato e molto apprezzato dal pubblico.
Il festival, promosso da Colomba Bianca in collaborazione con il Centrale Music Hall, prosegue con una nuova serata interamente dedicata al jazz. L’appuntamento è fissato per domenica sera 4 gennaio 2026 al Centrale Music Hall di Marsala, con "Michele Pantaleo Trijazz", che propone un viaggio musicale tra grandi classici del jazz e sonorità contemporanee.
Una serata pensata per gli amanti della buona musica e delle atmosfere raffinate, arricchita dalle degustazioni dei vini Colomba Bianca e da momenti di convivialità che caratterizzano l’intera rassegna. Il Colomba Bianca Xmas Festival si conferma così un’occasione speciale per vivere le feste in modo alternativo, trasformando le serate natalizie in esperienze culturali e sensoriali, in uno spazio che unisce intrattenimento e qualità artistica.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 0923 1873655 oppure il 328 7181799.
