Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
03/01/2026 22:00:00

Piersanti Mattarella: 46 anni dopo l’assassinio commemorato al cimitero di Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/1767459530-0-piersanti-mattarella-46-anni-dopo-l-assassinio-commemorato-al-cimitero-di-castellammare.jpg

Commemorazione, al cimitero comunale, a 46 anni dall’assassinio di Piersanti Mattarella, nato a Castellammare del Golfo nel 1935 ed ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980, quando era presidente della Regione siciliana.

Proprio nel giorno dell’epifania, il 6 gennaio 2026, alle ore 11:30 l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo anche quest’anno ricorderà Piersanti Mattarella con una sobria cerimonia.

 

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto guiderà il corteo che, dall’ingresso del cimitero, raggiungerà la chiesetta cimiteriale dove sarà deposta una corona d’alloro sulla tomba di Piersanti Mattarella, omaggiato anche con un ricordo ed un momento di preghiera.

 

«Piersanti Mattarella è stato un concittadino di altissimo spessore umano e politico - afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Ricordare il suo esempio, guidato da responsabilità e visione strategica, significa trasmettere alle nuove generazioni un modello di dedizione civile e rigore istituzionale in difesa della legalità, onorando così la memoria di Piersanti e di tutte le vittime della mafia».

 

Piersanti Mattarella era nato a Castellammare del Golfo nel 1935 e riposa nella chiesetta del cimitero comunale di Castellammare del Golfo dirimpetto la tomba del padre Bernardo.

 

Nel cimitero di Castellammare del Golfo, nella cappella di famiglia, nel 2024 è stata sepolta anche la figlia di Piersanti, Maria Mattarella, segretaria generale della Regione siciliana, morta a 62 anni a causa di una malattia.

 

Nella stessa cappella si trovano anche le spoglie di Marisa Chiazzese, moglie del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello di Piersanti, che si reca spesso nel cimitero ad omaggiare i familiari

 



Dai Comuni | 2026-01-02 12:03:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/comune-di-marsala-va-in-pensione-giancarlo-marino-250.jpg

Comune di Marsala, va in pensione Giancarlo Marino

In pensione il dottor Giancarlo Marino, in servizio al Comune di Marsala dal 1988. Laurea in Giurisprudenza, inizia un breve periodo di attività all’Ufficio Contratti, poi alla Segreteria generale e al settore Sport. Successivamente, un...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira