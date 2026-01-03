Marsala: "Hanno smontato le casette di via Roma, ecco dove hanno abbandonato il tappeto"
Gentile redazione di TP24,
Vi scrivo per l’ennesimo episodio discutibile da parte del nostro Comune. Questa mattina gli addetti allo smontaggio delle casette di Via Roma hanno regolarmente smontato e caricato sul camion le strutture ma… il tappeto rosso è stato arrotolato e abbandonato in Via Titone (foto).
Ovviamente ho chiamato i Vigili, che mi hanno risposto che avrebbero contattato Formula Ambiente. Io ho suggerito che fosse necessario rintracciare direttamente chi ha smontato le casette affinché tornasse a recuperare il tappeto.
Noi cittadini paghiamo profumatamente la TARI e poi è lo stesso Comune a gestire le cose in questo modo? Resto sinceramente basita.
Spero di non essere l’unica cittadina a far presente queste situazioni.
Una cittadina marsalese
