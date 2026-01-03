Marsala: "Hanno smontato le casette di via Roma, ecco dove hanno abbandonato il tappeto"

03/01/2026 20:29:00

Gentile redazione di TP24,

Vi scrivo per l’ennesimo episodio discutibile da parte del nostro Comune. Questa mattina gli addetti allo smontaggio delle casette di Via Roma hanno regolarmente smontato e caricato sul camion le strutture ma… il tappeto rosso è stato arrotolato e abbandonato in Via Titone (foto).

Ovviamente ho chiamato i Vigili, che mi hanno risposto che avrebbero contattato Formula Ambiente. Io ho suggerito che fosse necessario rintracciare direttamente chi ha smontato le casette affinché tornasse a recuperare il tappeto.

Noi cittadini paghiamo profumatamente la TARI e poi è lo stesso Comune a gestire le cose in questo modo? Resto sinceramente basita.

Spero di non essere l’unica cittadina a far presente queste situazioni.

Una cittadina marsalese



