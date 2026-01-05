Pantelleria, quasi 1,9 milioni dal Mit per la messa in sicurezza delle strade del centro

05/01/2026 22:16:00

Arrivano nuove risorse per la viabilità urbana di Pantelleria. Con un decreto firmato il 19 dicembre 2025 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’isola sono stati assegnati 1.871.728 euro destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento di alcune strade del centro urbano, compreso il ripristino e l’efficientamento dei sottoservizi.

A darne notizia è il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, che parla di un risultato atteso e concreto. «Esprimo soddisfazione per il decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – dichiara – con il quale sono state assegnate al territorio di Pantelleria risorse pari a euro 1.871.728,00, destinate alla messa in sicurezza e all’adeguamento di alcune strade del centro urbano».

Il primo cittadino sottolinea anche il lavoro di interlocuzione istituzionale che ha preceduto il finanziamento. «Questo importante finanziamento è il risultato anche di una interlocuzione diretta avuta con il Ministro Matteo Salvini, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le esigenze del territorio di Pantelleria, riconoscendo le peculiarità e le necessità di un’isola che richiede interventi infrastrutturali mirati e strutturali».

Il provvedimento rientra in un programma nazionale più ampio sugli interventi per le infrastrutture urbane e gli immobili pubblici e, per l’amministrazione comunale, rappresenta una risposta a criticità storiche. «Si tratta di un risultato concreto per la comunità pantesca – evidenzia ancora D’Ancona – che risponde a esigenze prioritarie di sicurezza, funzionalità e decoro della viabilità urbana».

Secondo il sindaco, le risorse permetteranno finalmente di avviare lavori attesi da tempo: «Gli interventi programmati avranno ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini, sulla mobilità quotidiana e anche sull’accoglienza turistica dell’isola».

Un finanziamento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà tradursi rapidamente in cantieri e opere visibili, in un territorio dove la manutenzione delle infrastrutture rappresenta una sfida costante.



