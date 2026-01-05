Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
05/01/2026 13:43:00

Trapani ricorda Nino Via e Pier Santi Mattarella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767617128-0-trapani-ricorda-nino-via-e-pier-santi-mattarella.png

Il Comune di Trapani onora la memoria di due uomini simbolo della resistenza civile e dell'impegno politico. Tra oggi e domani, l'Amministrazione Comunale promuove due cerimonie sobrie per ricordare il sacrificio del giovane Nino Via e del Presidente della Regione Piersanti Mattarella.

 

Il coraggio di Nino Via

 

La prima commemorazione si tiene oggi, 5 gennaio, in occasione del diciannovesimo anniversario della scomparsa di Nino Via. Il giovane trapanese, ricordato come un vero eroe civile, perse la vita nel tentativo di difendere un collega durante una rapina.

La cerimonia prevede la deposizione di una corona d’alloro alle ore 18:30 presso lo Slargo Nino Via. La scelta del luogo non è casuale: si tratta dello spazio in cui fu perpetrato il tragico evento e dove la città si stringe ogni anno attorno al ricordo del suo coraggio.

 

L'omaggio a Piersanti Mattarella

 

Domani, 6 gennaio, la città ricorderà invece il quarantaseiesimo anniversario dell'uccisione di Piersanti Mattarella. Il Presidente della Regione Siciliana cadde vittima di un vile attentato mafioso nel 1980, segnando una delle pagine più buie e profonde della storia politica italiana.

L'Amministrazione Comunale renderà omaggio alla sua figura con una cerimonia solenne che avrà inizio alle ore 9:30 presso Villa Margherita. L'evento si svolgerà dinanzi al busto commemorativo dedicato al Presidente, simbolo dell'integrità istituzionale che Mattarella ha rappresentato fino all'ultimo.

 

Un impegno per la memoria

 

Questi due appuntamenti rappresentano un momento di riflessione collettiva per la comunità trapanese. Ricordare Nino Via e Piersanti Mattarella significa rinnovare l'impegno della città contro la violenza e la sopraffazione mafiosa, mantenendo vivi gli esempi di chi ha pagato con la vita la propria onestà e il proprio senso del dovere.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci