Trapani ricorda Nino Via e Pier Santi Mattarella

05/01/2026 13:43:00

Il Comune di Trapani onora la memoria di due uomini simbolo della resistenza civile e dell'impegno politico. Tra oggi e domani, l'Amministrazione Comunale promuove due cerimonie sobrie per ricordare il sacrificio del giovane Nino Via e del Presidente della Regione Piersanti Mattarella.

Il coraggio di Nino Via

La prima commemorazione si tiene oggi, 5 gennaio, in occasione del diciannovesimo anniversario della scomparsa di Nino Via. Il giovane trapanese, ricordato come un vero eroe civile, perse la vita nel tentativo di difendere un collega durante una rapina.

La cerimonia prevede la deposizione di una corona d’alloro alle ore 18:30 presso lo Slargo Nino Via. La scelta del luogo non è casuale: si tratta dello spazio in cui fu perpetrato il tragico evento e dove la città si stringe ogni anno attorno al ricordo del suo coraggio.

L'omaggio a Piersanti Mattarella

Domani, 6 gennaio, la città ricorderà invece il quarantaseiesimo anniversario dell'uccisione di Piersanti Mattarella. Il Presidente della Regione Siciliana cadde vittima di un vile attentato mafioso nel 1980, segnando una delle pagine più buie e profonde della storia politica italiana.

L'Amministrazione Comunale renderà omaggio alla sua figura con una cerimonia solenne che avrà inizio alle ore 9:30 presso Villa Margherita. L'evento si svolgerà dinanzi al busto commemorativo dedicato al Presidente, simbolo dell'integrità istituzionale che Mattarella ha rappresentato fino all'ultimo.

Un impegno per la memoria

Questi due appuntamenti rappresentano un momento di riflessione collettiva per la comunità trapanese. Ricordare Nino Via e Piersanti Mattarella significa rinnovare l'impegno della città contro la violenza e la sopraffazione mafiosa, mantenendo vivi gli esempi di chi ha pagato con la vita la propria onestà e il proprio senso del dovere.



