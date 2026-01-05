Sezioni
Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della pelletteria di stagione.
Borse e zaini, in particolare, sono tra gli acquisti più interessanti dei saldi. Si tratta di articoli che accompagnano l’uso quotidiano, incidono sulla funzionalità e definiscono il tono di un outfit più di molti capi d’abbigliamento. I ribassi permettono di puntare su modelli strutturati, materiali resistenti e linee versatili, pensate per attraversare più stagioni.

Accanto agli accessori, trovano spazio abbigliamento e calzature per l’inverno in corso. Capi e scarpe già pronti all’uso, selezionati per chi cerca soluzioni pratiche, equilibrate e facilmente integrabili nel guardaroba, senza forzare lo stile personale.

Nei negozi di Partanna, Menfi e Marsala l’esperienza resta quella di uno shopping seguito, con uno staff che accompagna nella scelta e aiuta a orientarsi tra le diverse proposte, soprattutto in una fase come quella dei saldi, in cui è facile disperdere l’attenzione.

Per chi preferisce acquistare online, katiastore.it propone una modalità sempre più apprezzata: ordinare dal sito e ritirare in uno dei negozi fisici Katia Store, scegliendo se pagare online oppure direttamente al momento del ritiro, unendo flessibilità e assistenza in store.

I saldi invernali di Katia Store si confermano così un appuntamento interessante per chi segue la moda con attenzione e cerca occasioni concrete, partendo dagli accessori, vero punto di forza dell’offerta, con sconti fino al 40%.


(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



