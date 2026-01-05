La stagione dei saldi parte bene in Sicilia: + 40 euro a famiglia
“La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”. Lo afferma il presidente regionale della Confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia, Salvatore Bivona, in merito ai saldi invernali che hanno preso ufficialmente il via nella giornata di sabato 3 gennaio.
Secondo le previsioni della Cidec, la spesa media si attesterebbe intorno ai duecento euro a famiglia. “L’economia siciliana – afferma il presidente – seppure con lentezza e non in maniera uniforme, è comunque cresciuta nel corso dell’ultimo triennio”.
“Occorre dare merito all’assessorato regionale alle Attività produttive, inoltre – aggiunge – di avere scelto un approccio dialogante e di confronto continuo con le organizzazioni di categoria che rappresentano il commercio, privilegiando provvedimenti che hanno contribuito a ridare ossigeno al settore”.
