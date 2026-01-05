Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
05/01/2026 10:35:00

La stagione dei saldi parte bene in Sicilia: + 40 euro a famiglia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767602175-0-la-stagione-dei-saldi-parte-bene-in-sicilia-40-euro-a-famiglia.jpg

 “La stagione degli sconti dovrebbe registrare significativi miglioramenti nell’isola rispetto al 2025, con una spesa di circa quaranta euro in più per famiglia”. Lo afferma il presidente regionale della Confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia, Salvatore Bivona, in merito ai saldi invernali che hanno preso ufficialmente il via nella giornata di sabato 3 gennaio.


Secondo le previsioni della Cidec, la spesa media si attesterebbe intorno ai duecento euro a famiglia. “L’economia siciliana – afferma il presidente – seppure con lentezza e non in maniera uniforme, è comunque cresciuta nel corso dell’ultimo triennio”.

“Occorre dare merito all’assessorato regionale alle Attività produttive, inoltre – aggiunge – di avere scelto un approccio dialogante e di confronto continuo con le organizzazioni di categoria che rappresentano il commercio, privilegiando provvedimenti che hanno contribuito a ridare ossigeno al settore”.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira