Accise, niente stangata sui carburanti: in Sicilia diesel più economico della benzina

06/01/2026 13:05:00

Nessuna speculazione generalizzata dopo il riordino delle accise entrato in vigore il 1° gennaio. A dirlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui prezzi di benzina e gasolio. Il bilancio, secondo l’associazione, è complessivamente positivo, con rialzi e ribassi che in larga parte si compensano, anche se non mancano alcune eccezioni regionali.

In autostrada, dal 31 dicembre a oggi, la benzina self service è scesa di 3,6 centesimi al litro, mentre il gasolio è aumentato di 3,2 centesimi: il saldo finale è di fatto neutro, con un lieve vantaggio per i consumatori. Anche a livello nazionale la tendenza è simile: la benzina cala di 3,5 centesimi, il gasolio sale di 3,1.

Qualche criticità emerge però in quattro regioni: Lazio, Sicilia, Puglia e Toscana. In particolare, la Sicilia registra un differenziale sfavorevole di 0,5 centesimi al litro, con la benzina in calo di 2,2 cent e il gasolio in aumento di 2,7. Un dato che colloca l’Isola al secondo posto nazionale per questo tipo di scostamento, dietro al Lazio.

C’è però un altro aspetto che riguarda da vicino la Sicilia. Dal 3 gennaio, infatti, il gasolio ha superato il prezzo della benzina in quasi tutta Italia, ma non sull’Isola. Secondo i dati Unc-Mimit, la Sicilia è una delle poche regioni – insieme a Campania, Basilicata e Puglia – dove il gasolio resta ancora più economico della benzina, con un divario di 1,8 centesimi al litro a favore del diesel.

Quanto ai prezzi assoluti, la Sicilia si colloca a metà classifica: il gasolio self service costa in media 1,674 euro al litro. Molto più caro invece al Nord, con Bolzano, Trento e Valle d’Aosta sul podio dei rincari, mentre la Campania risulta la regione più conveniente.

In sintesi, niente stangata generalizzata dopo il riordino delle accise. Qualche squilibrio locale c’è, ma in Sicilia – almeno per ora – il diesel continua a costare meno della benzina. Una piccola consolazione per gli automobilisti dell’Isola.



