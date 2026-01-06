Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
06/01/2026 13:05:00

Accise, niente stangata sui carburanti: in Sicilia diesel più economico della benzina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/accise-niente-stangata-sui-carburanti-in-sicilia-diesel-piu-economico-della-benzina-450.jpg

Nessuna speculazione generalizzata dopo il riordino delle accise entrato in vigore il 1° gennaio. A dirlo è l’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui prezzi di benzina e gasolio. Il bilancio, secondo l’associazione, è complessivamente positivo, con rialzi e ribassi che in larga parte si compensano, anche se non mancano alcune eccezioni regionali.

In autostrada, dal 31 dicembre a oggi, la benzina self service è scesa di 3,6 centesimi al litro, mentre il gasolio è aumentato di 3,2 centesimi: il saldo finale è di fatto neutro, con un lieve vantaggio per i consumatori. Anche a livello nazionale la tendenza è simile: la benzina cala di 3,5 centesimi, il gasolio sale di 3,1.

 

Qualche criticità emerge però in quattro regioni: Lazio, Sicilia, Puglia e Toscana. In particolare, la Sicilia registra un differenziale sfavorevole di 0,5 centesimi al litro, con la benzina in calo di 2,2 cent e il gasolio in aumento di 2,7. Un dato che colloca l’Isola al secondo posto nazionale per questo tipo di scostamento, dietro al Lazio.

C’è però un altro aspetto che riguarda da vicino la Sicilia. Dal 3 gennaio, infatti, il gasolio ha superato il prezzo della benzina in quasi tutta Italia, ma non sull’Isola. Secondo i dati Unc-Mimit, la Sicilia è una delle poche regioni – insieme a Campania, Basilicata e Puglia – dove il gasolio resta ancora più economico della benzina, con un divario di 1,8 centesimi al litro a favore del diesel.

Quanto ai prezzi assoluti, la Sicilia si colloca a metà classifica: il gasolio self service costa in media 1,674 euro al litro. Molto più caro invece al Nord, con Bolzano, Trento e Valle d’Aosta sul podio dei rincari, mentre la Campania risulta la regione più conveniente.

In sintesi, niente stangata generalizzata dopo il riordino delle accise. Qualche squilibrio locale c’è, ma in Sicilia – almeno per ora – il diesel continua a costare meno della benzina. Una piccola consolazione per gli automobilisti dell’Isola.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...