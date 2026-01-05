“Fare benzina a Mazara conviene: a Marsala costa fino a 30 centesimi in più”

05/01/2026 10:25:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei sottoporre alla vostra attenzione e a quella dei lettori quanto sta accadendo nel nostro territorio in merito al prezzo della benzina.

Sono un cittadino di Marsala e, la scorsa settimana, mi è capitato casualmente di trovarmi a Mazara del Vallo, dove ho fatto rifornimento alla mia auto. Con mia grande sorpresa, ho pagato la benzina 1,57 euro al litro. Questo dato mi ha colpito particolarmente.

Ho notato, inoltre, che in diversi distributori di Mazara il costo della benzina risulta nettamente più conveniente rispetto a quello praticato nelle stazioni di servizio di Marsala che ho osservato nel corso della settimana appena trascorsa: in alcuni casi la differenza arriva a sfiorare anche i 30 centesimi al litro.

Sabato pomeriggio ho deciso di tornare nuovamente a Mazara e ho fatto rifornimento in un distributore di via Castelvetrano, pagando 1,589 euro al litro. Ho quindi deciso di fare il pieno, considerando che, a parità di marchio e tipologia di stazione di servizio, a Marsala il prezzo è più alto di almeno 21 centesimi, arrivando in alcuni casi quasi a 30 centesimi in più.

Francamente non si riesce a comprendere come possa esistere una differenza di prezzo così marcata tra due città vicine, per di più per carburanti dello stesso marchio.

Il consiglio che mi sento di dare ai cittadini marsalesi è quello di fare un salto a Mazara del Vallo per rifornirsi, perché al momento il risparmio è davvero significativo.

R. P.



