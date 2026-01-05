Al “Sollima” di Marsala: Toti e Totino in scena con “Due dozzine di rose scarlatte”
E’ in programma giovedì 8 gennaio, alle ore 18.30, al Teatro Sollima a Marsala, il terzo appuntamento della rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi: “Due dozzine di rose scarlatte”, brillante e raffinata commedia di Aldo De Benedetti, con protagonisti Toti Mancuso e Totino La Mantia.
Diretta da Giampaolo Romania, la pièce mette in scena un irresistibile gioco di equivoci, sentimenti e ironia, raccontando con eleganza e umorismo le fragilità dell’animo umano e le dinamiche amorose, tipiche della grande tradizione della commedia italiana. Sul palco, accanto ai due protagonisti, anche Maria Rita Sgarlato ed Elena Melardi, che arricchiscono lo spettacolo con interpretazioni intense e coinvolgenti.
“Due dozzine di rose scarlatte” è una commedia brillante, capace di divertire e far riflettere, mantenendo intatta l’attualità del testo grazie a una regia attenta e a un cast di grande esperienza. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della grande commedia d’autore.
La vendita dei biglietti è attiva online su liveticket.it.
Per informazioni: 388 566 2176 - 342 033 0263 (solo WhatsApp), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 - biglietteriaoddo@libero.it
