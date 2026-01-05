Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
05/01/2026 00:10:00

Al “Sollima” di Marsala: Toti e Totino in scena con “Due dozzine di rose scarlatte”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/al-sollima-di-marsala-toti-e-totino-in-scena-con-due-dozzine-di-rose-scarlatte-450.jpg

E’ in programma giovedì 8 gennaio, alle ore 18.30, al Teatro Sollima a Marsala, il terzo appuntamento della rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi: “Due dozzine di rose scarlatte”, brillante e raffinata commedia di Aldo De Benedetti, con protagonisti Toti Mancuso e Totino La Mantia.

 

Diretta da Giampaolo Romania, la pièce mette in scena un irresistibile gioco di equivoci, sentimenti e ironia, raccontando con eleganza e umorismo le fragilità dell’animo umano e le dinamiche amorose, tipiche della grande tradizione della commedia italiana. Sul palco, accanto ai due protagonisti, anche Maria Rita Sgarlato ed Elena Melardi, che arricchiscono lo spettacolo con interpretazioni intense e coinvolgenti.

“Due dozzine di rose scarlatte” è una commedia brillante, capace di divertire e far riflettere, mantenendo intatta l’attualità del testo grazie a una regia attenta e a un cast di grande esperienza. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della grande commedia d’autore.
La vendita dei biglietti è attiva online su liveticket.it.

Per informazioni: 388 566 2176 - 342 033 0263 (solo WhatsApp), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 - biglietteriaoddo@libero.it



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira