Da Partanna e Salaparuta: 30 chilometri di ciclovia nel cuore della Valle del Belìce
Un percorso di 30 chilometri tra Partanna e Salaparuta, ricavato dall’ex linea ferroviaria a scartamento ridotto, è stato recentemente inaugurato come ciclovia (foto CastelvetranoSelinunte) dedicata agli appassionati di mountain bike. La presentazione si è svolta al Castello Grifeo di Partanna, su iniziativa del Gal Valle del Belìce, presieduto da Salvatore Sutera, che ha seguito l’intero progetto di riconversione.
L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022, attraverso il Programma LEADER Sicilia – PAL “Valle del Belice 2020”, e rappresenta un passo importante per rafforzare il turismo verde nella zona. «Così rafforziamo e potenziamo l’offerta per un turismo dolce e sostenibile, attratto da bellezza, cultura e natura», ha sottolineato il direttore del Gal, Alessandro La Grassa. I lavori sono stati eseguiti dalla Zab Costruzioni Srl.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, lungo il percorso è stato realizzato un tratto sperimentale di 320 metri con tecnologia innovativa di terra stabilizzata (Tecopav), a basso impatto ambientale, esteticamente integrata nel paesaggio e con elevate prestazioni di durabilità e resistenza.
