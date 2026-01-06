Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
06/01/2026 08:23:00

Piersanti Mattarella, 46 anni dopo: delitto senza verità tra depistaggi e nuove indagini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/piersanti-mattarella-46-anni-dopo-delitto-senza-verita-tra-depistaggi-e-nuove-indagini-450.jpg

 

Sono passati 46 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua abitazione di via Libertà, a Palermo. Quasi mezzo secolo dopo, quel delitto resta uno dei più oscuri della storia repubblicana italiana, segnato da silenzi, piste deviate e verità mai pienamente accertate.

Mattarella, fratello maggiore del Capo dello Stato Sergio Mattarella, stava portando avanti un profondo progetto di rinnovamento della Sicilia: rigore amministrativo, trasparenza, riforme e una visione moderna dello sviluppo economico e civile dell’Isola. Un’azione che aveva acceso speranze tra i siciliani onesti e raccolto consensi anche a livello nazionale, ma che venne brutalmente interrotta quella mattina dell’Epifania. Il killer sparò a distanza ravvicinata, uccidendo Mattarella sul colpo e ferendo la moglie Irma Chiazzese, che tentò disperatamente di soccorrerlo.

 

Il nome dell’esecutore materiale non è mai stato definitivamente accertato. Da un anno, però, nuove indagini della Procura di Palermo hanno riportato al centro dell’inchiesta due boss mafiosi già condannati all’ergastolo: Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese. Secondo l’accusa, a sparare sarebbe stato Nino Madonia, figlio del boss Ciccio Madonia, mentre Lucchese avrebbe fatto da autista. Entrambi rappresentano figure centrali della mafia palermitana degli anni della seconda guerra di mafia.

Le indagini oggi si concentrano anche su un reperto minuscolo ma potenzialmente decisivo: una strisciata di impronta digitale lunga circa tre centimetri, estremamente fragile, analizzata nei laboratori dell’Università di Palermo. I periti parlano di un lavoro complesso e delicatissimo: qualsiasi errore potrebbe compromettere per sempre la possibilità di estrarre un profilo genetico. I risultati sono attesi nei prossimi giorni.

 

A rendere ancora più inquietante il quadro sono i depistaggi emersi negli ultimi mesi. Lo scorso ottobre è stato arrestato l’ex prefetto Filippo Piritore, già funzionario della Squadra mobile di Palermo, accusato di aver ostacolato e sviato le indagini fin dal 1980. Al centro delle accuse c’è la sparizione di un guanto di pelle marrone, trovato nella Fiat 127 usata dai killer e mai repertato, nonostante fosse considerato allora un elemento chiave, citato persino in Parlamento dall’allora ministro dell’Interno Virginio Rognoni. Per i magistrati, Piritore avrebbe perseverato per decenni nel fornire versioni false, rallentando la ricerca della verità.

 

Il tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare, parlando di “gravi indizi di colpevolezza” e di una condotta caratterizzata da “speciale disinvoltura”, sottolineando come i depistaggi abbiano inciso su una delle pagine più drammatiche della storia italiana.

 

A 46 anni dall’assassinio, il nome di Piersanti Mattarella resta simbolo di una Sicilia che voleva cambiare. Ma il suo omicidio continua a interrogare lo Stato e le istituzioni: tra nuove piste, vecchi silenzi e misteri che, ancora oggi, chiedono giustizia.



Antimafia | 2026-01-06 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/rapitala-da-cantina-bancomat-della-cosca-al-riscatto-250.jpg

Rapitalà, da cantina bancomat della cosca al riscatto

La vicenda di Tenute Rapitalà, a Camporeale, è una di quelle storie siciliane che iniziano con un atto giudiziario pesantissimo e finiscono, raramente, con una certificazione pubblica di bonifica e trasparenza. Non un semplice...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...