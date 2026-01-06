Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
06/01/2026 21:25:00

È morto a Castellammare del Golfo, a 102 anni, Sebastiano Lentini, il più anziano in città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/morto-a-castellammare-del-golfo-a-102-anni-sebastiano-lentini-il-piu-anziano-in-citta-450.jpg

È morto oggi a Castellammare del Golfo, all’età di 102 anni e 8 mesi, Sebastiano Lentini, l’uomo più anziano della città.

 

Nato il 14 maggio 1923, Lentini ha attraversato oltre un secolo di storia castellammarese. Fino a pochi mesi fa guidava ancora l’auto, segno di una lucidità e di un’autonomia che lo hanno accompagnato a lungo. È stato allevatore e, per molti anni, ha gestito insieme alla moglie un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave, punto di riferimento per il quartiere.

 

Nel 2023, a cento anni, aveva vissuto il dolore più grande: la scomparsa della moglie Maria Lentini, morta a 95 anni dopo 72 anni di matrimonio. La coppia non ha avuto figli, ma Sebastiano Lentini lascia una famiglia numerosa: 20 nipoti e 27 pronipoti.

 

I funerali si svolgeranno giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 9:30, nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo.

 

Alla famiglia sono giunte le condoglianze del sindaco Giuseppe Fausto, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, che saluta uno dei suoi testimoni più longevi.

 


Se ne sono andati | 2026-01-02 18:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/marsala-addio-a-salvatore-lamia-250.jpg

Marsala: addio a Salvatore Lamia

È venuto a mancare a Marsala Salvatore Lamia. Ne danno il triste annuncio i figli Fabio e Federica.  Nato il 22 febbraio 1944 e deceduto il 2 gennaio 2026. I funerali si terranno domani, 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa...