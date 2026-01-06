È morto a Castellammare del Golfo, a 102 anni, Sebastiano Lentini, il più anziano in città

06/01/2026 21:25:00

È morto oggi a Castellammare del Golfo, all’età di 102 anni e 8 mesi, Sebastiano Lentini, l’uomo più anziano della città.

Nato il 14 maggio 1923, Lentini ha attraversato oltre un secolo di storia castellammarese. Fino a pochi mesi fa guidava ancora l’auto, segno di una lucidità e di un’autonomia che lo hanno accompagnato a lungo. È stato allevatore e, per molti anni, ha gestito insieme alla moglie un piccolo negozio di generi alimentari in via Piave, punto di riferimento per il quartiere.

Nel 2023, a cento anni, aveva vissuto il dolore più grande: la scomparsa della moglie Maria Lentini, morta a 95 anni dopo 72 anni di matrimonio. La coppia non ha avuto figli, ma Sebastiano Lentini lascia una famiglia numerosa: 20 nipoti e 27 pronipoti.

I funerali si svolgeranno giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 9:30, nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze del sindaco Giuseppe Fausto, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, che saluta uno dei suoi testimoni più longevi.