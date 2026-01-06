Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
06/01/2026 09:39:00

Se ne sono andati: Giovanni Calogero Mangiaracina (69), Francesco Laudicina (76)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-01-2026/1767689197-0-se-ne-sono-andati-giovanni-calogero-mangiaracina-69-francesco-laudicina-76.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Calogero Mangiaracina, di 69 anni, di Campobello di Mazara.

Il decesso è avvenuto il 4 gennaio 2026 presso l’ospedale Kantonsspital Baden AG, in Svizzera.

La salma arriverà presso l’abitazione di via A. Da Brescia giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:00.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa Madonna di Fatima, in via Castelvetrano, a Campobello di Mazara.

 

 

E' venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Giovanni Laudicina, di 76 anni. 

Era nato il 3 Settembre 1949 a Mazara del Vallo, dove viveva. 

E' scomparso il 5 Gennaio 2026.

La cerimonia religiosa avrà luogo mercoledì 7 Gennaio presso la chiesa della Madonna del Paradiso, a Mazara, alle 10. 

 


Se ne sono andati | 2026-01-02 18:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/marsala-addio-a-salvatore-lamia-250.jpg

Marsala: addio a Salvatore Lamia

È venuto a mancare a Marsala Salvatore Lamia. Ne danno il triste annuncio i figli Fabio e Federica.  Nato il 22 febbraio 1944 e deceduto il 2 gennaio 2026. I funerali si terranno domani, 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa...