Se ne sono andati: Giovanni Calogero Mangiaracina (69), Francesco Laudicina (76)

I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...
È venuto a mancare a Marsala Salvatore Lamia. Ne danno il triste annuncio i figli Fabio e Federica. Nato il 22 febbraio 1944 e deceduto il 2 gennaio 2026. I funerali si terranno domani, 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Calogero Mangiaracina, di 69 anni, di Campobello di Mazara.Il decesso è avvenuto il 4 gennaio 2026 presso l’ospedale Kantonsspital Baden AG, in Svizzera.La salma...