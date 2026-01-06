Concerto di Capodanno al Teatro Impero, Marsala apre il 2026 con la musica sinfonica

06/01/2026 12:31:00

Il nuovo anno a Marsala si è aperto con il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Impero, andato in scena sabato 3 gennaio e organizzato dall’Accademia Beethoven. La serata ha registrato un'ottima affluenza di pubblico, con il teatro al completo, e si è conclusa con lunghi applausi.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica Sicilides Musae, composta da 55 elementi, diretta dal maestro Gioacchino Zimmardi. Il programma ha proposto un percorso tra repertorio operistico, musica sinfonica e colonne sonore, alternando pagine di Rossini, Bellini, Puccini, Verdi, Čajkovskij e Brahms a brani più popolari del cinema firmati da Ennio Morricone e Nino Rota.

Ad aprire il concerto è stata la Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Rossini. Tra i momenti centrali della serata le esibizioni dei solisti: il soprano Nati Katai, impegnata in Casta Diva dalla Norma di Bellini, e il tenore Piero Lupino Mercuri con Nessun dorma dalla Turandot di Puccini. Entrambe le interpretazioni sono state accolte da applausi convinti.

Spazio anche alla danza, con gli interventi della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, che ha accompagnato alcuni brani, tra cui il Valzer brillante di Nino Rota, richiamando suggestioni legate al mondo cinematografico e al Gattopardo.

Il concerto si è concluso con Libiamo né lieti calici dalla Traviata di Verdi e un bis della Marcia di Radetzky, tradizionalmente eseguita con il coinvolgimento del pubblico.

L’Accademia Beethoven ha annunciato che la stagione concertistica proseguirà nel corso del 2026 con una serie di appuntamenti al Teatro Sollima di Marsala, affiancati da iniziative a carattere sociale e concerti rivolti alle scuole e ad alcune associazioni del territorio. Il calendario completo sarà diffuso nelle prossime settimane.



