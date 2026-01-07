Marsala, Colomba Bianca Xmas Festiva: Hulabop Live al Centrale Music Hall l'11 gennaio

07/01/2026 11:50:00

Prosegue a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival, la rassegna che intreccia musica dal vivo, vino e food al Centrale Music Hall.

Domenica 11 gennaio 2026 è in programma uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: Hulabop Live, concerto che porta sul palco tre voci femminili tra jazz, swing e memoria pop.

Gli Hulabop si presentano con la formazione completa a sei elementi: tre voci intrecciate, chitarra, basso, batteria e flauto traverso. Un organico che restituisce uno swing elegante e ironico, dal gusto vintage ma con uno sguardo contemporaneo, capace di trasformare anche celebri brani anni Ottanta in versioni dal sapore retrò.

Il progetto Hulabop si muove tra armonie vocali ispirate alle grandi formazioni swing femminili e arrangiamenti originali che puntano su ritmo, leggerezza e cura del suono. Ogni concerto diventa così un viaggio musicale dove lo swing incontra la memoria pop, in un clima conviviale e festoso.

La serata rientra nel programma del Colomba Bianca Xmas Festival, promosso da Colomba Bianca in collaborazione con il Centrale Music Hall, che dal 21 dicembre accompagna il pubblico oltre le feste con cinque appuntamenti dedicati alla musica e all’enogastronomia. La formula resta invariata: ingresso dalle 19.30, concerto alle 20.30, degustazione dei vini Colomba Bianca e proposte food abbinate.

Per l’evento di domenica 11 gennaio l’ingresso è riservato su prenotazione.

Info e prenotazioni: 328 7181799 – 0923 1873655.



