Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
07/01/2026 11:50:00

Marsala, Colomba Bianca Xmas Festiva: Hulabop Live al Centrale Music Hall l'11 gennaio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767783281-0-marsala-colomba-bianca-xmas-festiva-hulabop-live-al-centrale-music-hall-l-11-gennaio.jpg

Prosegue a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival, la rassegna che intreccia musica dal vivo, vino e food al Centrale Music Hall

Domenica 11 gennaio 2026 è in programma uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: Hulabop Live, concerto che porta sul palco tre voci femminili tra jazz, swing e memoria pop.

Gli Hulabop si presentano con la formazione completa a sei elementi: tre voci intrecciate, chitarra, basso, batteria e flauto traverso. Un organico che restituisce uno swing elegante e ironico, dal gusto vintage ma con uno sguardo contemporaneo, capace di trasformare anche celebri brani anni Ottanta in versioni dal sapore retrò.

Il progetto Hulabop si muove tra armonie vocali ispirate alle grandi formazioni swing femminili e arrangiamenti originali che puntano su ritmo, leggerezza e cura del suono. Ogni concerto diventa così un viaggio musicale dove lo swing incontra la memoria pop, in un clima conviviale e festoso.

La serata rientra nel programma del Colomba Bianca Xmas Festival, promosso da Colomba Bianca in collaborazione con il Centrale Music Hall, che dal 21 dicembre accompagna il pubblico oltre le feste con cinque appuntamenti dedicati alla musica e all’enogastronomia. La formula resta invariata: ingresso dalle 19.30, concerto alle 20.30, degustazione dei vini Colomba Bianca e proposte food abbinate.

Per l’evento di domenica 11 gennaio l’ingresso è riservato su prenotazione.
Info e prenotazioni: 328 7181799 – 0923 1873655.

 









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...