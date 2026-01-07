Sezioni
Cronaca
07/01/2026 14:26:00

Marsala, droga e violenze: due fratelli finiscono in carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/marsala-droga-e-violenze-due-fratelli-finiscono-in-carcere-450.jpg

Due fratelli di Marsala finiscono in carcere al termine di un’indagine che delinea un quadro pesantissimo fatto di droga, armi e intimidazioni violente. Il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto la custodia cautelare in carcere per Antony e Giuseppe Licari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di coltivazione e detenzione di stupefacenti, rapina, minacce aggravate, violazione di domicilio e detenzione illegale di munizioni.

 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero allestito una serra per la coltivazione di marijuana all’interno di un garage, con tanto di impianti di illuminazione e aerazione e un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel corso delle indagini è emerso anche un episodio di estrema violenza: un’irruzione notturna in un’abitazione, con l’uso di una pistola, minacce di morte e l’aggressione a una donna anziana.

 

Per il giudice il quadro indiziario è solido e supportato da intercettazioni, perquisizioni e sequestri. Decisiva, nella scelta della misura più severa, la pericolosità sociale degli indagati e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Da qui la decisione: il carcere è ritenuto l’unico strumento in grado di tutelare le vittime e impedire nuove azioni violente.



