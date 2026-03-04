4 Marzo: il figlio di Khamenei, Medio Oriente, Israele attacca il Libano, sale il gas

04/03/2026 07:15:00

E' il 4 Marzo 2026: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• C’è di nuovo un Khamenei come Guida Suprema dell’Iran. È Mojtaba, secondogenito del defunto Ali. È considerato più radicale e vendicativo del padre ed è appoggiato soprattutto dai pasdaran

• Trump ha fatto sapere che l’Iran non ha più né marina né l’aviazione e che le sue difese aeree sono state distrutte. Poi ha preso di mira Spagna e Gran Bretagna che non hanno concesso le loro basi

• L’Iran ha colpito in tutto il Medio Oriente: da Israele al Qatar, passando persino per l’Oman. Sia Macron che Starmer stanno inviando caccia e fregate a Cipro

• Israele, oltre all’Iran, continua ad attaccare il Libano. Nella notte ha bombardato un hotel e un edificio a Beirut

• Roma teme la crisi energetica. Meloni ha convocato, oltre ai ministri competenti, Claudio Descalzi (Eni) e Agostino Scornajenchi (Snam) per analizzare l’impatto del conflitto su famiglie e imprese

• Le Borse hanno bruciato 900 miliardi, 565 solo ieri. Il prezzo del gas sfiora i 60 euro, il Brent supera gli 83 dollari al barile. Aumenti record dei carburanti in Italia

• Sono tornati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai. Tutti sani e salvi



• Il ceo di OpenAi Sam Altman vuole rivedere l’accordo con il Pentagono. Ci sarà un’integrazione per evitare l’uso dell’Ai nella sorveglianza dei cittadini americani

• A presentare Jeffrey Epstein a Bill Clinton fu Larry Summers. Lo ha detto l’ex presidente in audizione al Congresso

• Il Congresso ha chiesto a Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, e a Leon Black, co-fondatore di Apollo Global Management, di testimoniare sul caso Epstein

• Ieri a Roma ci sono stati quattro allarmi bomba. Per fortuna tutti falsi. Uno alla sede di Fdi, uno a palazzo Chigi, uno a palazzo Grazioli e uno a piazza Venezia

• David Rossi è stato ammazzato. Fu aggredito, trascinato fuori dalla finestra, tenuto appeso per un polso e infine lasciato cadere. Questa la tesi delle due perizie che hanno fatto riaprire il caso

• Luca Spada, l’autista di ambulanze indagato a Forlì per la morte di cinque anziani, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e commesso con sostanze venefiche. Lui si dice innocente

• La maggioranza vorrebbe votare la nuova legge elettorale dopo il referendum (per sistemare alcuni intoppi costituzionali)

• La Camera ha respinto il testo delle opposizioni per introdurre in Italia la settimana corta lavorativa

• Convalidato il commissariamento di Deliveroo per caporalato. Per il gip di Milano servono «eque retribuzioni» per i fattorini

• A febbraio la cinese Byd ha visto crollare le sue vendite del 41,1 per cento rispetto a un anno fa

• L’acquerello The Meeting on the Turret Stairs di Burton del 1864 è diventato virale su TikTok. Ritrae due amanti nel loro ultimo incontro

• La pista di bob di Cortina è seriamente danneggiata. Si contano danni per un milione

• Paralimpiadi, il comitato vieta all’Ucraina la divisa con la mappa del Paese con la Crimea e il Donbass

• Ai funerali di El Mencho, in Messico, c’erano 500 corone di fiori. Il numero uno del Cartel Jalisco Nueva Generación è stato sepolto in una bara dorata

• Luca Palamara vuole rientrare in magistratura. Ha richiesto al tribunale di Perugia di annullare il suo patteggiamento del 2023

• Fabrizio Corona è tornato con Falsissimo e c’è una nuova denuncia per Signorini, presentata da Vito Coppola, un personal trainer che voleva partecipare al Gf

• È morto con il suicidio assistito Silvano Verrina. Aveva la Sla. È il primo caso in Liguria

• A Firenze un ragazzo di 17 anni che si era addormentato ubriaco su un tram è stato violentato da un uomo di 32, un marocchino senza tetto con precedenti penali. L’aggressore ha poi chiesto scusa e ha detto che era ubriaco

• A Milano due turisti argentini di 19 anni sono stati aggrediti da dieci persone perché indossavano la kippah. Uno dei due è finito in ospedale con il naso rotto

• Quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il ragazzino morto suicida il giorno prima del rientro a scuola, sono indagati per stalking

• Oggi al duomo di Nola ci saranno i funerali del piccolo Domenico. Dai primi rilievi dell’autopsia pare che il cuore non sia stato danneggiato in fase di espianto

• Un architetto triestino vuole pagare l’affitto del bed&breakfast alla famiglia del bosco per i prossimi dodici anni

• A Bagnoli un agente è rimasto ferito durante le proteste contro l’America’s Cup

• In Coppa Italia Como e Inter hanno pareggiato 0 a 0. Si deciderà tutto al ritorno che si disputerà a San Siro il 22 aprile

• Alle qualificazioni per i Mondiali le azzurre del calcio femminile sono state battute dalla Svezia per 1 a 0

• Il bronzo olimpico Flora Tabanelli è stata operata al crociato anteriore. Si era infortunata il 6 novembre, tornerà a sciare nella prossima stagione

• Dopo le polemiche su Venezi, Domenico Muti – figlio di Riccardo – ha lasciato l’incarico di consulente per le tournée internazionali alla Fenice. «Questo clima non mi permette di lavorare»

• Gli anelli fake di Sal Da Vinci sono andati a ruba, ma lui denuncia il sito truffa che ha clonato la sua voce con l’Ai

• Sono morti il cantante britannico dei Quarrymen Len Garry (84 anni), l’artista statunitense Ulysses Jenkins (79), il fumettista francese Clément Oubrerie (59 anni)



Titoli

Corriere della Sera: In azione navi e jet europei

la Repubblica: Iran, il Golfo s’infiamma

La Stampa: L’Iran minaccia l’Europa

Il Sole 24 Ore: Shock su gas e petrolio, Borse Ue a picco / Bombe sull’Iran, Teheran contro l’Europa

Avvenire: Bersagli multipli

Il Messaggero: Pioggia di droni, Golfo in fiamme

Il Giornale: il nemico in casa

Leggo: L’Iran minaccia l’Europa

Qn: Iran, diluvio di bombe / ma la guerra si allarga

Il Fatto: I Paesi europei già sparano / Meloni fugge dalle Camere

Libero: Come difendere il portafoglio

La Verità: Bombardate le primarie degli ayatollah

Il Mattino: Missili e droni, guerra senza confini

il Quotidiano del Sud: Arabi in campo contro l’Iran

il manifesto: Prova di forse

Domani: Guerra infinita, i mercati crollano / Trump contro Starmer e Sánchez



