Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
07/01/2026 10:15:00

Mattarella, Schifani e Quinci: “Esempio vivo di buona politica”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767776255-0-mattarella-schifani-e-quinci-esempio-vivo-di-buona-politica.jpg

Ieri, 6 gennaio, la Sicilia ha ricordato Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso dalla mafia nel 1980. A 46 anni dall’assassinio, il suo nome resta un simbolo di legalità, riformismo e impegno civile.

 

A Palermo, durante la commemorazione ufficiale, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato come «Piersanti Mattarella rappresenta ancora oggi un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che credono nella buona politica, nella legalità e nel riscatto morale della Sicilia». Schifani ha ricordato il suo «coraggio nell’opporsi alle infiltrazioni mafiose» e la sua «integrità nell’esercizio delle funzioni pubbliche», auspicando che «le nuove attività investigative in corso possano finalmente fare piena luce su questo omicidio».

 

Un messaggio forte è arrivato anche dal presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani Salvatore Quinci, che ha definito la commemorazione «un atto di memoria ma soprattutto un atto di responsabilità». Quinci ha richiamato l’attualità del pensiero di Mattarella, ricordando come per lui il potere non fosse «acquisizione o occupazione di posizioni, ma servizio alla comunità». E ha aggiunto che le sue idee sullo sviluppo del Sud, fondate su unità, strategie condivise e dignità istituzionale, «ci pongono ancora oggi una sfida che abbiamo il dovere morale, politico e sociale di affrontare».

 









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...