Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
07/01/2026 14:42:00

Al Teatro Impero di Marsala arriva “L’avaro” con Enrico Guarneri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/1767793474-0-al-teatro-impero-di-marsala-arriva-l-avaro-con-enrico-guarneri.jpg

Prosegue a Marsala la rassegna teatrale diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

Il cartellone, ospitato al Teatro Impero, propone spettacoli di prosa tutti alle ore 21.00.

Dopo “Magnifica presenza”, adattamento teatrale di Ferzan Ozpetek, e “Il vedovo” con Massimo Ghini, venerdì 9 gennaio va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “L’avaro”, classico intramontabile del teatro, con protagonista Enrico Guarneri, per la regia di Guglielmo Ferro. La messinscena restituisce tutta l’attualità di un testo senza tempo, attraversato da ironia, conflitti umani e riflessioni profonde. La regia accompagna lo spettatore in un percorso intenso e coinvolgente, mentre l’interpretazione di Guarneri dà forza e spessore a un personaggio simbolo di passioni e debolezze universali. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone culturale di Marsala come evento di forte richiamo artistico, confermando la rassegna come riferimento per la prosa di qualità e per le grandi produzioni teatrali. I biglietti sono disponibili online su Liveticket. Info e prenotazioni: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...