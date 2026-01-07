Al Teatro Impero di Marsala arriva “L’avaro” con Enrico Guarneri

07/01/2026 14:42:00

Prosegue a Marsala la rassegna teatrale diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

Il cartellone, ospitato al Teatro Impero, propone spettacoli di prosa tutti alle ore 21.00.

Dopo “Magnifica presenza”, adattamento teatrale di Ferzan Ozpetek, e “Il vedovo” con Massimo Ghini, venerdì 9 gennaio va in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “L’avaro”, classico intramontabile del teatro, con protagonista Enrico Guarneri, per la regia di Guglielmo Ferro. La messinscena restituisce tutta l’attualità di un testo senza tempo, attraversato da ironia, conflitti umani e riflessioni profonde. La regia accompagna lo spettatore in un percorso intenso e coinvolgente, mentre l’interpretazione di Guarneri dà forza e spessore a un personaggio simbolo di passioni e debolezze universali. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone culturale di Marsala come evento di forte richiamo artistico, confermando la rassegna come riferimento per la prosa di qualità e per le grandi produzioni teatrali. I biglietti sono disponibili online su Liveticket. Info e prenotazioni: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.



