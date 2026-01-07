 Circolo del Cinema di Trapani, ecco il programma 2026

07/01/2026 08:20:00

Il Circolo del Cinema di Trapani ha presentato il programma dell’anno sociale 2026, confermando la sua storica vocazione: proporre cinema d’autore, titoli internazionali e opere capaci di interrogare il presente. L’iniziativa, attiva in città dal 1979 e inserita nel manifesto nazionale della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, prevede quindici proiezioni riservate ai soci, ospitate al Cinema Royal.

Il calendario si sviluppa da gennaio a maggio, con appuntamenti settimanali ogni martedì. Le proiezioni si articolano in tre fasce orarie: pomeridiana alle 17, preserale alle 19.15 e serale alle 21.30.

Il film d’apertura

Ad aprire la rassegna, martedì 27 gennaio, sarà “100 litri di birra” del regista finlandese Teemu Nikki, una commedia dai toni grotteschi che racconta, attraverso una storia familiare ambientata nella campagna nordica, fragilità, dipendenze e rapporti affettivi.

Storie dal mondo

Una parte centrale del programma è dedicata alle “Storie dal mondo”, con film che attraversano contesti geopolitici e sociali diversi. In cartellone titoli come Yannick di Quentin Dupieux, The Teacher di Farah Nabulsi, Il sentiero azzurro di Gabriel Mascaro, Dj Ahmet di Georgi M. Unkovski, L’ultimo turno di Petra Biondina Volpe, Crossing Istanbul di Levan Akin e A Son Image di Thierry de Peretti.

Pellicole che affrontano temi come il conflitto israelo-palestinese, la marginalità sociale, le trasformazioni urbane, l’identità e la memoria, mantenendo uno sguardo attento alle contraddizioni del nostro tempo.

La sfera privata

Spazio anche alle storie intime e familiari con la sezione “La sfera privata”, che propone Material Love di Celine Song, L’isola di Andrea di Antonio Capuano, Un inverno in Corea di Koya Kamura, Giovani madri dei fratelli Dardenne e Happy Holidays di Scandar Copti.

Un percorso che mette al centro relazioni, genitorialità, adolescenza e legami affettivi, alternando registri narrativi e linguaggi cinematografici differenti.

Film scelti dai soci

Come da tradizione, il programma include un film del passato a scelta e un film di chiusura selezionato dai soci, a conferma del carattere partecipativo della rassegna e del rapporto diretto tra il Circolo e il suo pubblico.

Tessere e informazioni

Le tessere per la stagione 2025-2026 sono già disponibili presso Libreria del Corso a Trapani e Cartolibreria Galli a Erice Casa Santa. Il costo dell’iscrizione, valida per tutte le quindici proiezioni, è di 60 euro.

Il Circolo del Cinema di Trapani conferma così il suo ruolo di presidio culturale stabile, offrendo anche nel 2026 un programma che punta più sulla qualità e sul confronto che sull’intrattenimento di consumo.



