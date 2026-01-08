Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
08/01/2026 14:00:00

Ci sono delle novità nella giunta comunale di Castellammare



Personale, bilancio e tributi, rapporti con le istituzioni: sono i settori di cui si occuperà Epifanio Bonventre, quinto assessore della giunta di Castellammare del Golfo.

 

61 anni, dipendente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Bonventre ha giurato a palazzo Crociferi nella tarda mattina del 24 dicembre e il sindaco Giuseppe Fausto oggi gli ha assegnato deleghe che sono state dunque rimodulate per tutta la Giunta.

L’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Fausto è composto dalla vicesindaco Lorena Di Gregorio, che continuerà ad avere le deleghe all’ ambiente, Suap, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il consiglio comunale, con l’aggiunta dell’urbanistica (l’edilizia privata era di competenza dell’assessore Todaro) della pubblica istruzione e patrimonio.

 

Giovanni D’Aguanno mantiene le deleghe alla cultura, sport, politiche giovanili, lavori pubblici, rapporto con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale, con l’aggiunta delle deleghe al turismo e spettacolo. Queste ultime due deleghe, con la pubblica istruzione, erano state trattenute dal sindaco Giuseppe Fausto dopo le dimissioni, a novembre, dell’ex assessore Mariella Caleca.

 

Giovanni Todaro continuerà ad occuparsi di servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, rapporti legali e demografici e randagismo, mentre bilancio e tributi sono adesso di competenza del neo assessore Bonventre e l’edilizia privata della vicesindaco Di Gregorio.

Giovanni Ciufia mantiene le deleghe alla polizia municipale con la protezione civile (che era di Todaro) mentre il personale è adesso di competenza dell’assessore Bonventre, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

 

Poiché la normativa prevede che non possano esserci più di due consiglieri comunali in giunta, a lasciare l’incarico di consigliere è stato l’assessore Giovanni D’Aguanno che nel 2023 ottenne 426 preferenze, nella lista a sostegno del sindaco Giuseppe Fausto.

Attualmente i due consiglieri che sono anche componenti della Giunta sono il neo nominato assessore Epifanio Bonventre e la vicesindaco Lorena di Gregorio, eletta in consiglio comunale con 358 consessi. Dopo le dimissioni da consigliere comunale, al posto dell’assessore Giovanni D’Aguanno sì è insediato in consiglio comunale Antonio Como che, nella stessa lista a sostegno del sindaco Fausto, ottenne 194 preferenze.















