Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
08/01/2026 12:00:00

Mazara. Affidati i lavori l'esterno della piscina. Micro nido, aggiudicata la gestione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/1767866079-0-mazara-affidati-i-lavori-l-esterno-della-piscina-micro-nido-aggiudicata-la-gestione.jpg

Il Comune di Mazara del Vallo, con determinazione dirigenziale dello scorso 30 dicembre è stato approvato il progetto e sono stati affidati i lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna alla nuova piscina comunale in corso di realizzazione presso gli impianti sportivi di contrada Affacciata.

La sistemazione dell'area esterna, per un importo complessivo di poco inferiore ai 150mila euro, verrà effettuata dal Consorzio Stabile BUILD S.C.A R.L. di Roma che sta effettuando i lavori di realizzazione della piscina, il cui completamento è atteso entro la primavera.


Micro nido comunali, aggiudicata la gestione del servizio per tutto l'anno scolastico 2025/2026

 

I micro nido comunali dei plessi Poggioreale (22 bambini) e Santa Gemma (13 bambini) saranno gestiti fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026 dalla società cooperativa Lc Service di Catania, già gestore del servizio nel precedente anno scolastico.

Con determinazione dirigenziale n. 3092/2025 è stato affidato il servizio al termine della procedura di gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso ed offerta tecnica migliorativa) per un importo complessivo di circa 300mila euro. La copertura finanziaria è assicurata dal fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione.

Sette le cooperative partecipanti alla manifestazione d'interesse dello scorso luglio.









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...