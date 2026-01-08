Mazara. Affidati i lavori l'esterno della piscina. Micro nido, aggiudicata la gestione

08/01/2026 12:00:00

Il Comune di Mazara del Vallo, con determinazione dirigenziale dello scorso 30 dicembre è stato approvato il progetto e sono stati affidati i lavori di completamento e sistemazione dell'area esterna alla nuova piscina comunale in corso di realizzazione presso gli impianti sportivi di contrada Affacciata.

La sistemazione dell'area esterna, per un importo complessivo di poco inferiore ai 150mila euro, verrà effettuata dal Consorzio Stabile BUILD S.C.A R.L. di Roma che sta effettuando i lavori di realizzazione della piscina, il cui completamento è atteso entro la primavera.



Micro nido comunali, aggiudicata la gestione del servizio per tutto l'anno scolastico 2025/2026

I micro nido comunali dei plessi Poggioreale (22 bambini) e Santa Gemma (13 bambini) saranno gestiti fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026 dalla società cooperativa Lc Service di Catania, già gestore del servizio nel precedente anno scolastico.

Con determinazione dirigenziale n. 3092/2025 è stato affidato il servizio al termine della procedura di gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ribasso ed offerta tecnica migliorativa) per un importo complessivo di circa 300mila euro. La copertura finanziaria è assicurata dal fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione.

Sette le cooperative partecipanti alla manifestazione d'interesse dello scorso luglio.



