La Nave Numana della Marina Militare Italiana è ormeggiata nel Porto di Trapani
L’unità navale è attualmente impegnata nell’Operazione Fondali Sicuri, un’attività strategica di tutela degli interessi nazionali finalizzata alla sorveglianza continua dei cavi sottomarini di comunicazione, delle piattaforme di estrazione e delle principali infrastrutture energetiche. In particolare, l’operazione riguarda il controllo dei gasdotti Trans-Adriatic Pipeline (TAP), Greenstream e Transmed, che garantiscono all’Italia le forniture di gas provenienti rispettivamente da Azerbaigian, Libia e Algeria.
In occasione della sosta nel porto di Trapani, presso il Molo Dogana in via Ammiraglio Staiti, Nave Numana aprirà le sue porte alla cittadinanza, offrendo l’opportunità di visitare da vicino un’unità impegnata in un compito delicato e poco conosciuto, ma fondamentale per la sicurezza del Paese.
Orari di visita
Giovedì 9 gennaio: dalle 14.30 alle 17.30
Venerdì 10 gennaio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Sabato 11 gennaio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
Le visite sono aperte al pubblico e rappresentano un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della Marina Militare e il ruolo strategico svolto nel Mediterraneo.
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Ieri, 6 gennaio, la Sicilia ha ricordato Piersanti Mattarella, presidente della Regione ucciso dalla mafia nel 1980. A 46 anni dall’assassinio, il suo nome resta un simbolo di legalità, riformismo e impegno civile. A Palermo,...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...
L’unità navale è attualmente impegnata nell’Operazione Fondali Sicuri, un’attività strategica di tutela degli interessi nazionali finalizzata alla sorveglianza continua dei cavi sottomarini di comunicazione,...