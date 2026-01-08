Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
08/01/2026 12:22:00

La Nave Numana della Marina Militare Italiana è ormeggiata nel Porto di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/la-nave-numana-della-marina-militare-italiana-e-ormeggiata-nel-porto-di-trapani-dal-6-g-450.jpg

L’unità navale è attualmente impegnata nell’Operazione Fondali Sicuri, un’attività strategica di tutela degli interessi nazionali finalizzata alla sorveglianza continua dei cavi sottomarini di comunicazione, delle piattaforme di estrazione e delle principali infrastrutture energetiche. In particolare, l’operazione riguarda il controllo dei gasdotti Trans-Adriatic Pipeline (TAP), Greenstream e Transmed, che garantiscono all’Italia le forniture di gas provenienti rispettivamente da Azerbaigian, Libia e Algeria.

 

In occasione della sosta nel porto di Trapani, presso il Molo Dogana in via Ammiraglio Staiti, Nave Numana aprirà le sue porte alla cittadinanza, offrendo l’opportunità di visitare da vicino un’unità impegnata in un compito delicato e poco conosciuto, ma fondamentale per la sicurezza del Paese.

 

Orari di visita

  •  
  • Giovedì 9 gennaio: dalle 14.30 alle 17.30
  • Venerdì 10 gennaio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30
  • Sabato 11 gennaio: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30

 

Le visite sono aperte al pubblico e rappresentano un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della Marina Militare e il ruolo strategico svolto nel Mediterraneo.

 









Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...