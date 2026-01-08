Scuola. Filippo Serra è il nuovo direttore generale dell’USR Sicilia

08/01/2026 18:08:00

Filippo Serra ha assunto ufficialmente l’incarico di Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Il 7 gennaio il nuovo dirigente ha inviato un messaggio di saluto a dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, DSGA, personale ATA e studenti delle scuole dell’Isola, tracciando le prime linee del suo mandato.

Serra ha assicurato che svolgerà il proprio ruolo “con responsabilità e dedizione”, consapevole della complessità delle sfide che la scuola è chiamata ad affrontare quotidianamente. Tra le priorità indicate figurano il contrasto alla povertà educativa, ai ritardi formativi e all’abbandono scolastico, fenomeni che in Sicilia restano particolarmente rilevanti.

Al centro della sua visione c’è il benessere scolastico. Secondo Serra, “il benessere a scuola influisce positivamente sulla concentrazione, la motivazione e la capacità di apprendimento”. Le aule devono essere luoghi sicuri, confortevoli e adeguati allo studio, capaci di rispondere alle esigenze educative degli studenti e alle specificità dei territori. La scuola, ha sottolineato, deve valorizzare le differenze, garantire pari opportunità e rappresentare un presidio di legalità.

Un ruolo centrale viene attribuito anche al patto educativo tra scuola e famiglia, considerato la base di un percorso di apprendimento efficace. “È un’alleanza che apre a una visione di corresponsabilità, di co-costruzione del sapere e anche della condotta”, ha spiegato Serra. Il nuovo direttore punta sulla collaborazione tra tutte le componenti del sistema scolastico e sulla professionalità di chi opera nelle scuole siciliane per costruire una comunità educante capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro.



