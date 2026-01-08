Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
08/01/2026 08:51:00

Dalla laurea alla vocazione, Marsala dice addio a don Dino De Vita 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-01-2026/1767859127-0-dalla-laurea-alla-vocazione-marsala-dice-addio-a-don-dino-de-vita.jpg

Si è spento il 5 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 79 anni, Don Leonardo Di Vita. Nato a Marsala il 5 luglio 1946, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Liceo Scientifico di Marsala, aveva conseguito la laurea in Ingegneria

In età adulta, però, ha sentito la vocazione religiosa e ha scelto di dedicare la propria vita al sacerdozio, avviando la sua missione in Colombia. Negli ultimi anni svolgeva il ruolo di Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Palermo.

Persona di elevate qualità intellettive e di profonde doti umane, don Leonardo è stato molto apprezzato da tutti coloro che lo hanno conosciuto nel corso della sua intensa attività pastorale, che oggi lo ricordano con affetto e riconoscenza.


Se ne sono andati | 2026-01-07 11:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/marsala-addio-a-matteo-parrinello-250.jpg

Marsala, addio a Matteo Parrinello

È venuto a mancare, a Marsala,  Matteo Parrinello, nato il 1° dicembre 1954. La sua scomparsa lascia dolore e commozione tra i familiari e quanti lo hanno conosciuto e stimato. La camera ardente è allestita presso la Sala...