Dalla laurea alla vocazione, Marsala dice addio a don Dino De Vita 

08/01/2026 08:51:00

Si è spento il 5 gennaio 2026, a Palermo, all’età di 79 anni, Don Leonardo Di Vita. Nato a Marsala il 5 luglio 1946, dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al Liceo Scientifico di Marsala, aveva conseguito la laurea in Ingegneria.

In età adulta, però, ha sentito la vocazione religiosa e ha scelto di dedicare la propria vita al sacerdozio, avviando la sua missione in Colombia. Negli ultimi anni svolgeva il ruolo di Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice di Palermo.

Persona di elevate qualità intellettive e di profonde doti umane, don Leonardo è stato molto apprezzato da tutti coloro che lo hanno conosciuto nel corso della sua intensa attività pastorale, che oggi lo ricordano con affetto e riconoscenza.