Castelvetrano, solidarietà di fine anno: cultura per le donne straniere e doni ai bambini

08/01/2026 08:18:00

Un Natale e un inizio d’anno all’insegna della solidarietà concreta a Castelvetrano, dove due iniziative diverse ma unite dallo stesso spirito hanno messo al centro inclusione, attenzione e vicinanza alle persone più fragili.

Da un lato il sostegno all’integrazione delle donne straniere che vivono nel territorio, dall’altro un gesto di affetto rivolto ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. Due storie che raccontano una comunità capace di guardare oltre se stessa.

Il “Kit Cultura” della Fildis per le donne straniere

In occasione delle festività natalizie e per augurare l’inizio del nuovo anno, la Fildis ha promosso a Castelvetrano un’iniziativa rivolta a donne straniere – in prevalenza di nazionalità nigeriana, ma anche marocchina e tunisina – che da anni vivono in città e desiderano integrarsi maggiormente nella comunità locale.

Alle partecipanti è stato consegnato un “Kit Cultura”, un dono dal forte valore simbolico e pratico: voucher formativi, percorsi di apprendimento linguistico e culturale, spazi di ascolto e dialogo pensati come luoghi di inclusione e partecipazione attiva. Un progetto che punta a rafforzare l’autonomia e la consapevolezza delle donne, favorendo un’integrazione reale e duratura.

«Donando questi strumenti – spiega la presidente della Fildis, Barbara Vivona – offriamo alle donne straniere l’opportunità di essere protagoniste attive della propria esperienza di vita che si integra nella nostra comunità. Una donna istruita è una donna libera, e una donna libera è una risorsa per il mondo intero».

Vivona ha ricordato anche la storia dell’associazione: «Siamo nate nel 1922 per difendere i diritti delle donne. Oggi, fedeli alla nostra eredità ma con lo sguardo rivolto al futuro, compiamo un gesto concreto di apertura verso le nuove cittadine del territorio. Il Kit Cultura non è un semplice pacchetto di sussidi, ma una vera “scatola degli attrezzi” per sentirsi libere e più integrate, a partire da un corso di lingua italiana».

In moto fino a Palermo per regalare sorrisi ai bambini

Sempre da Castelvetrano è partita anche un’altra iniziativa solidale. Quaranta componenti del team “Maxienduro”, uniti dalla passione per i viaggi in moto, hanno raggiunto l’ospedale Civico di Palermo per una missione speciale: consegnare i doni ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica.

In occasione dell’Epifania, a ciascuno dei 32 bambini ricoverati è stata donata la calza della Befana. Ad accogliere il gruppo di motociclisti l’intero staff medico del reparto, diretto da Paolo D’Angelo.

«La solidarietà è l’unica ricchezza che cresce quando viene condivisa – hanno commentato Alessio Napoli e Stefania Errante a nome del gruppo –. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a donare un sorriso a questi bimbi speciali. Oggi il team Maxienduro è sceso in moto con un obiettivo amorevole».



