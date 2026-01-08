Marsala celebra i 25 anni della FIDAPA

08/01/2026 11:32:00

Una giornata emozionante quella del 16 novembre al Dome di Marsala, dove la FIDAPA BPW Italy Sezione di Marsala ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. Un traguardo che racconta un lungo percorso di impegno per i diritti delle donne, la cultura di genere, la salute e le pari opportunità.



A ripercorrere la storia della sezione sono state Anna Calio, Antonella Genna e Mariella Marino, custodi della memoria associativa, che hanno ricordato la nascita della FIDAPA a Marsala e il contesto in cui è cresciuta.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione della Presidente Distrettuale Ina Di Figlia e della Segretaria Nazionale, Past Presidente Distrettuale, Letizia Bonanno, la cui presenza ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto.



Un momento particolarmente sentito è stato quello dedicato alle Presidenti che, dal 1999 ad oggi, hanno costruito e guidato la sezione:

Anna Calio, Antonella Genna, Maria Pia Pellegrino, Sandra Sorrentino, Giovanna Saladino, Venera Anna Pace, Irina De Vita ,Rita Canino, Rosanna Gerardi e, da quest’anno, Rosella Pace.



Un anniversario speciale che celebra non solo la storia della sezione, ma anche il contributo di tutte le donne che, in questi 25 anni, hanno reso la FIDAPA un punto di riferimento per la crescita sociale e culturale della città.



