Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/01/2026 11:32:00

Marsala celebra i 25 anni della FIDAPA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/marsala-celebra-i-25-anni-della-fidapa-450.jpg

Una giornata emozionante quella del 16 novembre al Dome di Marsala, dove la FIDAPA BPW Italy Sezione di Marsala ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. Un traguardo che racconta un lungo percorso di impegno per i diritti delle donne, la cultura di genere, la salute e le pari opportunità.
 

A ripercorrere la storia della sezione sono state Anna Calio, Antonella Genna e Mariella Marino, custodi della memoria associativa, che hanno ricordato la nascita della FIDAPA a Marsala e il contesto in cui è cresciuta.
La cerimonia ha visto anche la partecipazione della Presidente Distrettuale Ina Di Figlia e della Segretaria Nazionale, Past Presidente Distrettuale, Letizia Bonanno, la cui presenza ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto.
 

Un momento particolarmente sentito è stato quello dedicato alle Presidenti che, dal 1999 ad oggi, hanno costruito e guidato la sezione:
Anna Calio, Antonella Genna, Maria Pia Pellegrino, Sandra Sorrentino, Giovanna Saladino, Venera Anna Pace, Irina De Vita ,Rita Canino, Rosanna Gerardi e, da quest’anno, Rosella Pace.
 

Un anniversario speciale che celebra non solo la storia della sezione, ma anche il contributo di tutte le donne che, in questi 25 anni, hanno reso la FIDAPA un punto di riferimento per la crescita sociale e culturale della città.



Sociale | 2026-01-08 11:32:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-01-2026/marsala-celebra-i-25-anni-della-fidapa-250.jpg

Marsala celebra i 25 anni della FIDAPA

Una giornata emozionante quella del 16 novembre al Dome di Marsala, dove la FIDAPA BPW Italy Sezione di Marsala ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. Un traguardo che racconta un lungo percorso di impegno per i diritti delle donne, la...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...