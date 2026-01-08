Com'è andata alle sorelle di Marsala che hanno partecipato ad Affari tuoi

08/01/2026 21:45:00

La provincia di Trapani torna sotto i riflettori di Affari Tuoi, il game show di Rai Uno dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. Dopo la recente e fortunata partecipazione di una concorrente di Mazara del Vallo, capace di portare a casa 100 mila euro, nella puntata di oggi, 8 gennaio 2026, è toccato a Marsala essere rappresentata in studio.

A giocare sono state le sorelle gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo, selezionate come “pacchiste” per la Sicilia. Le due marsalesi si sono presentate raccontando qualcosa di sé: Gabriella lavora nell’Aeronautica Militare, mentre Valeria è attualmente in cerca di occupazione. Il loro ingresso in studio è stato accolto con curiosità e simpatia, tra applausi del pubblico e qualche battuta del conduttore.

La partita, però, si è messa subito in salita. Nel corso dei primi tiri, sono usciti rapidamente molti dei premi rossi più consistenti, lasciando in gioco un solo importo importante: i 100 mila euro. Le due sorelle hanno provato a resistere, raccontandosi tra emozione e tensione, arrivando anche a rifiutare un’offerta del “Dottore” da 12 mila euro.

Il colpo di scena è arrivato poco dopo: il pacco da 100 mila euro è stato eliminato. Nel loro pacco, alla fine, c’erano soltanto 50 euro. Rimasta un’ultima possibilità con il gioco di consolazione della “Regione fortunata”, le gemelle hanno tentato la sorte scegliendo la Basilicata, ma la regione estratta era la Liguria.

La puntata si è così chiusa con una comprensibile delusione, dopo una partita vissuta fino all’ultimo con speranza e tensione. Per Marsala, questa volta, niente colpo grosso, ma resta la visibilità nazionale e l’affetto del pubblico per due concorrenti che hanno giocato fino in fondo, senza rimpianti.



