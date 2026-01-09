Basket A2 femminile: per la prima di ritorno l'Alcamo Basket in trasferta a Rovigo

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Riparte il campionato Lega Basket Femminile Serie A2 con la prima giornata di ritorno nel Girone B. La Sicily by Car Alcamo Basket torna in campo sabato sera contro Rovigo, avversaria già affrontata all’andata, nella gara in programma al Palazzetto dello Sport di via Bramante. Palla a due alle ore 20:30 per la prima trasferta del 2026 della formazione alcamese. La sosta è stata utile per lavorare sul gruppo e integrare una novità nello staff tecnico. Durante la pausa, infatti, la società ha inserito coach Giuseppe Caboni con il ruolo di senior advisor, al fianco di coach Ferrara e dell’assistant coach Serpico.
"La settimana è andata bene – ha dichiarato il capo allenatore della Sicily by Car –. Ci siamo allenati anche dopo il derby contro Ragusa per compattare una squadra per tre decimi. Nuovi equilibri e nuovi assetti di gioco ci accompagnano verso la seconda parte della stagione". Obiettivo dichiarato è tornare a muovere la classifica dopo le ultime due battute d’arresto. "Vogliamo portare a casa una vittoria pesante - ha concluso Ferrara - per dare seguito al filotto di vittorie prima delle ultime due sconfitte".
La Corte federale d’appello ha respinto la richiesta di ricusazione presentata dal Trapani Shark nei confronti del Tribunale federale, che oggi – salvo ulteriori colpi di scena – sarà chiamato a esprimersi sulle presunte...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Un campione Nba al fianco di Luigi Patti e Francesco Martinelli, i due giovani della Trapani Shark che hanno fatto il loro esordio in prima squadra martedì nella "farsa" della squadra granata in Bulgaria, nel play-in di Champions...
