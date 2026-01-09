Tragedia in Germania: muore una famiglia di Castellammare del Golfo sotto le macerie

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Un’esplosione improvvisa, il crollo dell’abitazione, nessuna via di scampo. Una famiglia intera di Castellammare del Golfo ha perso la vita ad Albstadt, in Germania, dove viveva da anni. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan. L’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas.
La notizia è stata diffusa dal sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità ha espresso un messaggio di profondo cordoglio.
Francesco Liparoto viveva in Germania da circa dieci anni. Insieme alla moglie Nancy aveva scelto di trasferirsi all’estero per costruire un futuro fatto di lavoro, sacrifici e speranze. Era impiegato in un’azienda del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava regolarmente la scuola.
Una famiglia giovane, unita, ben inserita nella comunità locale. Nulla, raccontano amici e conoscenti, lasciava presagire un epilogo tanto crudele.
Nonostante la distanza, il legame con Castellammare del Golfo era rimasto fortissimo. Qui vivono i genitori e i fratelli di Francesco. La famiglia tornava spesso in Sicilia: ad agosto per le vacanze estive, a novembre per festeggiare il compleanno del fratello più piccolo.
Un radicamento che rende la tragedia ancora più lacerante per una comunità che si riconosce in tante storie di emigrazione, lavoro e ritorni periodici a casa.
Nel suo messaggio, il sindaco Fausto ha espresso particolare vicinanza ai familiari, ricordando anche l’impegno civico di uno dei fratelli di Francesco, attivo nella Consulta Giovanile comunale.
«Castellammare del Golfo – ha dichiarato – si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare».
Un’esplosione in una cittadina tedesca, ma un dolore che attraversa confini e torna a colpire la Sicilia. Tre vite spezzate sotto le macerie di una casa che avrebbe dovuto proteggerle. E una comunità intera che oggi piange una famiglia partita per cercare un futuro migliore e travolta, lontano da casa, da una tragedia senza senso.
