Buongiorno24 del 4 Marzo 2026

04/03/2026 09:19:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria e con un nuovo provvedimento che riguarda la rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dell’appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo del boss e dell’auto che usava per i suoi spostamenti, beni riconducibili ad Andrea Bonafede, 62 anni. L’uomo è considerato uno dei principali favoreggiatori del capomafia e colui che prestò la propria identità al latitante arrestato nel gennaio 2023 dopo trent’anni di fuga. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Trapani – sezione Misure di prevenzione – e prevede anche la sorveglianza speciale per quattro anni con obbligo di soggiorno.

Sempre sul fronte della cronaca economica, tredici lavoratori in nero sono stati scoperti a Marsala durante controlli della Guardia di Finanza in cinque attività: due ristoranti, un bar, una merceria e un cantiere edile. Quattro dei lavoratori risultavano anche percettori della Naspi. Ai datori di lavoro sono state contestate sanzioni per circa 31 mila euro e sono state avanzate quattro proposte di sospensione delle attività.

Ancora controlli sul territorio. Nel mese di febbraio le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche in 22 locali della provincia di Trapani, tra Marsala, Trapani, Castelvetrano, Alcamo, Petrosino e Castellammare del Golfo. Il bilancio parla di sei persone segnalate all’autorità giudiziaria per serate danzanti senza licenza, spettacoli musicali abusivi, violazioni antincendio e gravi carenze igienico-sanitarie. In alcuni casi sono scattate sospensioni immediate delle attività.

Sempre in provincia di Trapani, resta aperta la vicenda della rottura della condotta del depuratore lungo la strada provinciale 21, nel territorio di Trapani, nella zona delle saline. La fuoriuscita di reflui ha provocato il cedimento del manto stradale e la chiusura della strada, a pochi metri dalle vasche della Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco. Sono in corso gli interventi per ripristinare la condotta e mettere in sicurezza l’area.

Guardando alla Sicilia, questa mattina una scossa di terremoto è stata avvertita a Catania e in tutto il territorio etneo. Il sisma, registrato dall’Ingv alle 7:05 con una magnitudo compresa tra 4.1 e 4.6, è durato circa venti secondi ed è stato percepito chiaramente dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Infine uno sguardo allo scenario internazionale, che continua ad avere riflessi anche sulla Sicilia. L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran riporta l’attenzione sul ruolo strategico delle infrastrutture militari dell’isola. Tra queste anche la base di Trapani Birgi, indicata da diverse analisi come nodo operativo per missioni di sorveglianza della NATO nel Mediterraneo.

Questi sono alcuni dei temi della giornata. Li approfondiamo insieme nella diretta di Buongiorno24, ogni mattina per orientarsi tra le notizie più importanti del territorio e non solo. In diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Sapere per capire.



