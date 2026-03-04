Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/03/2026 11:00:00

Abusi sessuali sulle fedeli: ex frate lascia il carcere di Castelvetrano e ... 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/abusi-sessuali-sulle-fedeli-ex-frate-lascia-il-carcere-di-castelvetrano-e-450.jpg

Il processo è ancora in corso, ma l’ex frate accusato di abusi sessuali su giovani fedeli ha lasciato il carcere di Castelvetrano. Il Tribunale di Palermo ha infatti disposto la scarcerazione di fra Bernardino, 67 anni, che adesso si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una residenza segreta.

La decisione è stata presa dal collegio della seconda sezione penale del Tribunale. L’ordinanza è stata firmata alla vigilia di Natale e nei giorni successivi l’uomo è stato trasferito dalla casa circondariale di Castelvetrano.

 

Il processo in corso a Palermo

 

Il procedimento penale è iniziato nel luglio dello scorso anno e si sta celebrando con il rito ordinario. Proprio nelle ultime udienze sono state ascoltate nuove testimonianze davanti ai giudici.

Fra Bernardino, cittadino colombiano ed ex appartenente all’Ordine dei frati minori rinnovati, è stato nel frattempo allontanato dalla diocesi. Le accuse riguardano una serie di presunti abusi che, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero iniziati già nel 2015.

 

Le presunte vittime

 

Nel processo si sono costituite parte civile cinque presunte vittime – maschi e femmine – che all’epoca dei fatti erano quasi tutte minorenni: quattro avevano meno di 14 anni, mentre una sola era già maggiorenne.

Parte civile anche i familiari delle vittime, assistiti dagli avvocati Federica Prestidonato e Marcello Drago. Nel procedimento sono state inoltre ammesse come parti civili due associazioni: Cotulevi e Insieme a Marianna, oltre alla 

stessa Diocesi.

 

Le accuse

 

Secondo quanto contestato dalla Procura, gli abusi sarebbero avvenuti in contesti religiosi, in particolare durante confessioni e ritiri spirituali. In quei momenti, secondo l’accusa, il frate avrebbe avvicinato i giovani fedeli sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con loro.

Il processo prosegue con l’ascolto dei testimoni e dovrà chiarire l’intero quadro delle accuse. Nel frattempo l’ex religioso resta agli arresti domiciliari, in attesa delle prossime fasi del procedimento.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...