Trapani riabbraccia Stefania Auci: in città la prima presentazione de “L’alba dei leoni”

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
La saga letteraria che ha fatto innamorare l’Italia e il mondo torna simbolicamente a casa. Mercoledì 14 gennaio, alle 18, la Sala Grande del Complesso San Domenico di Trapani ospiterà Stefania Auci per la presentazione de L’alba dei leoni (Nord Edizioni), nuovo e attesissimo capitolo della storia della famiglia Florio.
Un appuntamento dal forte valore simbolico: Trapani, città natale dell’autrice, è stata scelta come prima tappa ufficiale del tour, subito dopo l’esordio esclusivo a Villa Igiea, a Palermo. Un ritorno alle origini che suona come un atto d’amore verso una terra che ha alimentato l’immaginario narrativo di Auci e ispirato il racconto di una delle dinastie imprenditoriali più affascinanti della storia italiana.
Con L’alba dei leoni, la scrittrice riavvolge il nastro del tempo e racconta come tutto ebbe inizio: le radici calabresi, l’approdo in Sicilia, i primi passi di quella che diventerà un’epopea di ambizione, coraggio e visione. Un affresco storico intenso, dove vicende familiari e grande Storia si intrecciano restituendo l’anima di un’epoca e di un popolo.
A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Giacomo Pilati, in un confronto che attraverserà i temi del romanzo, il rigoroso lavoro di ricerca storica e il percorso creativo che ha trasformato la saga dei Florio in un fenomeno letterario internazionale, tradotto in numerose lingue e amato da oltre un milione di lettori. La serata sarà impreziosita dalle letture dell’attrice Ester Pantano.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.
L’evento è promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve - Ubik Erice, a conferma di una sinergia virtuosa tra istituzioni e realtà culturali del territorio per la promozione della lettura e la valorizzazione delle eccellenze locali.
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Venerdì 16 gennaio, alle ore 17, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà la presentazione del libro Le prime lacrime di Giuseppe Marrocco, pubblicato dalla Fondazione Nova Civitas ETS in collaborazione con il Rotary Club...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Il Piccolo Teatro di Alcamo celebra il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. Un traguardo che testimonia mezzo secolo di impegno, passione e dedizione nella promozione della cultura teatrale in Sicilia, valorizzando sia il percorso...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...