Cultura
09/01/2026 18:14:00

Trapani riabbraccia Stefania Auci: in città la prima presentazione de “L’alba dei leoni”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/1767978958-0-trapani-riabbraccia-stefania-auci-in-citta-la-prima-presentazione-de-l-alba-dei-leoni.jpg

La saga letteraria che ha fatto innamorare l’Italia e il mondo torna simbolicamente a casa. Mercoledì 14 gennaio, alle 18, la Sala Grande del Complesso San Domenico di Trapani ospiterà Stefania Auci per la presentazione de L’alba dei leoni (Nord Edizioni), nuovo e attesissimo capitolo della storia della famiglia Florio.

Un appuntamento dal forte valore simbolico: Trapani, città natale dell’autrice, è stata scelta come prima tappa ufficiale del tour, subito dopo l’esordio esclusivo a Villa Igiea, a Palermo. Un ritorno alle origini che suona come un atto d’amore verso una terra che ha alimentato l’immaginario narrativo di Auci e ispirato il racconto di una delle dinastie imprenditoriali più affascinanti della storia italiana.

Con L’alba dei leoni, la scrittrice riavvolge il nastro del tempo e racconta come tutto ebbe inizio: le radici calabresi, l’approdo in Sicilia, i primi passi di quella che diventerà un’epopea di ambizione, coraggio e visione. Un affresco storico intenso, dove vicende familiari e grande Storia si intrecciano restituendo l’anima di un’epoca e di un popolo.

A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Giacomo Pilati, in un confronto che attraverserà i temi del romanzo, il rigoroso lavoro di ricerca storica e il percorso creativo che ha trasformato la saga dei Florio in un fenomeno letterario internazionale, tradotto in numerose lingue e amato da oltre un milione di lettori. La serata sarà impreziosita dalle letture dell’attrice Ester Pantano.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

L’evento è promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve - Ubik Erice, a conferma di una sinergia virtuosa tra istituzioni e realtà culturali del territorio per la promozione della lettura e la valorizzazione delle eccellenze locali.



