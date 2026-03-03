A TrapanIncontra arriva Sabrine El Mayel: “Ricostruire la bellezza”

03/03/2026 13:29:00

Prosegue l’VIII edizione di TrapanIncontra – “Ricostruire. La cura delle parole”, la rassegna letteraria organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione del giornalista e scrittore Giacomo Pilati.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 6 marzo alle ore 18.00 alla Biblioteca Fardelliana, con ospite Sabrine El Mayel, divulgatrice d’arte e content creator seguita da milioni di follower.

“Ricostruire la bellezza”

L’incontro sarà dedicato al tema “Ricostruire la bellezza”.

Sabrine El Mayel presenterà il suo libro “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore” (Becco Giallo), un volume che invita ad andare oltre la superficie delle immagini e a recuperare uno sguardo più consapevole sull’arte, in un tempo in cui le immagini sono ovunque ma l’attenzione è sempre più frammentata.

Dalle radici alla divulgazione digitale

Siciliana di origine berbera, nata a Caltagirone da genitori tunisini e formatasi tra Roma e Parigi, El Mayel è oggi una delle voci più seguite nella divulgazione artistica online.

Il suo percorso intreccia radici e contaminazioni culturali e dimostra come la storia dell’arte possa essere raccontata in modo accessibile a un pubblico vastissimo, senza rinunciare alla profondità.

Ingresso libero

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e continua a proporre momenti di confronto e riflessione sul valore delle parole e della cultura nel dibattito contemporaneo.



