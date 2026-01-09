C'è un'altra centenaria a Castellammare. Un secolo di vita per Anna Tarantola

09/01/2026 08:08:00

Cento anni festeggiati da Anna Tarantola nata a Castellammare del Golfo il 7 gennaio 1926, esattamente un secolo fa.

Anna Tarantola è la seconda centenaria della prima settimana del nuovo anno a Castellammare del Golfo: il 3 gennaio ha festeggiato 102 anni Antonia Cruciata, la donna più anziana della città. L’uomo più anziano, Sebastiano Lentini, è invece deceduto ieri, nel giorno dell’Epifania, all’età di 102 anni e otto mesi.

Anna Tarantola ha lavorato per 28 anni al Comune come collaboratrice scolastica. Vedova dal 1955 di Camillo Bosco, contadino, la nonnina centenaria ha un figlio, Giuseppe Camillo Bosco, due nipoti e 4 pronipoti.

Anna Tarantola mangia di tutto in piccole quantità, ama guardare la televisione, recita il rosario con grande devozione e ricorda bene le preghiere che per l’occasione dei suoi 100 anni ha recitato con don Salvo Morghese.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha consegnato una targa ricordo ad Anna Tarantola, raggiungendola nella sua abitazione.

«Tanti auguri di serenità e salute ad Anna Tarantola che oggi festeggia 100 anni e che per tantissimi anni è stata una collaboratrice del nostro Ente offrendo un servizio alla comunità-dice il sindaco Giuseppe Fausto-. In questa prima settimana dell’anno, già due donne di Castellammare del Golfo hanno festeggiato i 100 anni ed oltre. Un segno positivo per la nostra comunità perché le nostre nonnine, che hanno vissuto tanti eventi difficili, sono un esempio di forza, determinazione e resilienza. A loro, e a tutti gli anziani della nostra città, giunga il mio più sincero augurio e quello della città di Castellammare del Golfo».



